EFC ed EA SPORTS FC uniscono le forze per mettere i club al centro del futuro del calcio

EFC ed EA SPORTS FC hanno annunciato una nuova partnership strategica con l’obiettivo di ridefinire il ruolo dei club nel calcio moderno, puntando su crescita, innovazione e impatto positivo dentro e fuori dal campo. L’accordo nasce per offrire ai club membri nuove opportunità di sviluppo, rafforzare il legame con i tifosi e valorizzare il calcio come strumento sociale e culturale.

La collaborazione mette insieme la rete EFC, che conta oltre 800 club membri, con la portata globale di EA SPORTS FC, creando un ecosistema capace di sostenere il calcio a livello locale, digitale e competitivo. I club potranno accedere a nuovi strumenti per coinvolgere i fan, esplorare nuove fonti di ricavo e partecipare a iniziative che celebrano l’impatto del calcio nelle comunità.

La partnership si articola in tre programmi distinti, pensati per offrire ai club diversi livelli di partecipazione, che spaziano dai progetti sociali all’engagement digitale fino alla rappresentazione ufficiale nei videogiochi EA SPORTS FC.

Symbol of Change Grant: il calcio come motore di cambiamento

Il Symbol of Change Grant rappresenta il programma di punta della collaborazione EFC x EA SPORTS FC. L’iniziativa è dedicata ai club che utilizzano il calcio come strumento concreto per generare un impatto sociale positivo nelle proprie comunità locali.

Nel marzo 2026, tre club membri EFC riceveranno ciascuno un finanziamento da 100.000 euro per avviare o ampliare progetti comunitari già esistenti o di nuova ideazione. Oltre al contributo economico, i club selezionati beneficeranno di un supporto dedicato da parte della EFC Foundation ed EA SPORTS FC, con l’obiettivo di raccontare il progetto, amplificarne la visibilità e raggiungere un pubblico più ampio.

I progetti vincitori saranno ufficialmente presentati durante l’evento EFC Club Connect di marzo, con una forte esposizione mediatica e digitale. Le candidature sono aperte dall’11 dicembre e si chiuderanno il 20 febbraio 2026, con tutti i dettagli disponibili sul portale riservato ai club membri.

Digital Fan Engagement: nuovi contenuti e opportunità commerciali

Il secondo livello del programma è dedicato al coinvolgimento digitale dei tifosi. Questa iniziativa consente a un numero più ampio di club di collaborare con EA SPORTS FC per creare contenuti digitali innovativi, capaci di raggiungere i supporter attraverso nuovi canali e format.

I club selezionati potranno sviluppare contenuti di marketing creativi insieme a EA SPORTS FC, usufruendo di un processo standardizzato per la gestione dei diritti e dei contratti, con il supporto diretto del team EFC Commercial Affairs. I contenuti verranno promossi sia sui canali ufficiali dei club sia, quando possibile, sulle piattaforme di EA SPORTS FC.

Ogni anno, circa 8-10 club potranno beneficiare di questo programma, ricevendo compensi identici per la partecipazione. La selezione avverrà di comune accordo tra EFC ed EA SPORTS FC.

In-Game Portfolio Expansion: i club dentro EA SPORTS FC

Il terzo programma è focalizzato sull’integrazione autentica dei club nei videogiochi EA SPORTS FC. L’iniziativa mira ad ampliare il numero di squadre rappresentate ufficialmente nei titoli della serie, rafforzando il legame tra tifosi e club anche nel mondo digitale.

I club partecipanti potranno contare su una rappresentazione fedele all’interno del gioco, con stemmi ufficiali, divise e sembianze dei giocatori riprodotte in modo autentico. Anche in questo caso, il processo contrattuale è semplificato e gestito dal team EFC Commercial Affairs.

Il programma offre inoltre opportunità di ricavo, con circa 8-10 club selezionati ogni anno, tutti beneficiari delle stesse condizioni economiche. I club interessati possono contattare direttamente l’area commerciale EFC per ricevere maggiori informazioni e avviare la candidatura.

