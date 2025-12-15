Chiellini fa chiarezza in casa Juventus: “Agnelli e Juve sono la stessa cosa. Thuram e Yildiz restano”

Alla vigilia della sfida delicata contro il Bologna, Giorgio Chiellini interviene per fare chiarezza su alcune delle questioni più discusse in casa Juventus, ribadendo con decisione la solidità del club, il legame con la famiglia Agnelli e il futuro di alcuni dei giocatori più rappresentativi della rosa.

Il match del Dall’Ara rappresenta uno snodo cruciale per la corsa alle posizioni europee, con la Juventus che si presenta all’appuntamento distante due punti dal Bologna e reduce da un avvio di weekend che la vedeva al settimo posto in classifica. Proprio in questo contesto, Chiellini ha parlato ai microfoni prima del calcio d’inizio, affrontando temi sportivi e societari.

Negli ultimi giorni si erano rincorse voci di mercato su un possibile scambio tra Khephren Thuram e Davide Frattesi, ipotesi che il dirigente bianconero ha immediatamente spento. Chiellini ha evitato qualsiasi riferimento diretto all’Inter per rispetto del club nerazzurro, ma ha garantito senza esitazioni che Thuram non lascerà la Juventus, sottolineando il rendimento positivo mostrato dal centrocampista nel suo primo anno e mezzo in bianconero e la totale assenza di volontà di privarsene.

Spazio poi alla questione societaria che ha acceso il dibattito mediatico, ovvero il tentativo di acquisizione da parte della società di criptovalute Tether, già azionista di minoranza, che avrebbe avanzato una proposta per rilevare tutte le quote ancora in mano a Exor, la holding della famiglia Agnelli. Un’offerta respinta immediatamente, con parole molto nette da parte del presidente John Elkann, che ha definito i valori della Juventus non negoziabili.

Chiellini ha spiegato come quelle dichiarazioni non abbiano sorpreso chi conosce davvero l’ambiente bianconero. Per il dirigente, Juventus e famiglia Agnelli rappresentano un’unica realtà, un legame storico che attraversa le generazioni e che continuerà anche in futuro. L’obiettivo dichiarato resta quello di riportare il club ai livelli di forza e continuità del passato, mantenendo vivi valori identitari profondi ma con uno sguardo rivolto in avanti.

Nel suo intervento, Chiellini ha riconosciuto il peso degli ultimi anni senza Scudetto, un’assenza che dura ormai da cinque stagioni e che viene vissuta come una responsabilità. Allo stesso tempo, però, ha ribadito la fiducia nella crescita del progetto e nella stabilità garantita dalla proprietà.

Inevitabile anche un passaggio su Kenan Yildiz, altro nome al centro delle attenzioni. Alla domanda su come sarebbero andate le trattative per il rinnovo in caso di cambio di proprietà, Chiellini ha risposto con ironia, chiarendo però che la situazione contrattuale del talento turco è sotto controllo. Yildiz è considerato un giocatore fondamentale, ha ancora un contratto lungo e non c’è alcuna urgenza, anche se la volontà del club è quella di adeguare l’accordo al suo status crescente.

La Juventus arriva a Bologna dopo aver ritrovato fiducia in Champions League grazie alla vittoria per 2-0 contro il Pafos, risultato importante per lasciarsi alle spalle la sconfitta di campionato contro il Napoli e affrontare con maggiore serenità uno scontro diretto che pesa molto sul futuro europeo dei bianconeri.

I migliori bookmaker