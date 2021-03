Atletico Madrid-Real Madrid Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 7-3-2021

Tutto quello che c’è da sapere su Atletico Madrid-Real Madrid, sfida in programma domenica alle 16:15, valevole per la 26° giornata di campionato in Liga.

L’Atletico Madrid del Cholo Simeone ospita, al Wanda Metropolitano, i cugini del Real Madrid guidati da Zinedine Zidane. Come in Serie A, anche in Liga siamo giunti alla 26° giornata di campionato coi colchoneros che, con una partita in meno, guidano la classifica con 58 punti, a +5 su Barcellona e galacticos. I rojiblancos, reduci dalla bella vittoria esterna sul campo del Villareal, puntano a confermarsi in vetta così da avvicinare ancora di più l’11° “scudetto” della loro storia. Modric e compagni, dal canto loro, proveranno a rallentare la corsa dei rivali cittadini così da portarsi a -2 dal 1° posto e fare 2 su 2 dopo il 2-0 conquistato a Valdebabas lo scorso 12 dicembre.

Atletico Madrid-Real Madrid, 26° giornata Liga 07-03-2021.

Le ultime sulle formazioni di Atletico Madrid-Real Madrid

Per quanto riguarda le formazioni, Simeone dovrebbe schierare i suoi con un articolato 3-1-4-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Oblak in porta. Davanti a lui, Hermoso, Felipe e Savic. A centrocampo spazio a Koke con Lemar, Marcos Llorente, Saul e Vrsaljko sulla trequarti a supporto della coppia d’attacco formata da Luis Suarez e Correa.

Zidane dovrebbe invece optare per un più classico 4-3-3. Courtois quindi in porta con, a fargli da scudo, Mendy, Nacho, Varane e Vazquez. Centrocampo a tre con Modric, Kroos e Casemiro. Davanti il tridente costituito da Isco, Vinicius e Asensio.

Probabili formazioni Atletico Madrid-Real Madrid

Atletico Madrid (3-1-4-2): Oblak; Hermoso, Felipe, Savic; Koke; Lemar, Marcos Llorente, Saul, Vrsaljko; Luis Suarez, Correa.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Mendy, Nacho, Varane, Vazquez; Kroos, Casemiro, Modric; Isco, Vinicius, Asensio.

Come vedere Atletico Madrid-Real Madrid in diretta tv e streaming

Atletico Madrid-Real Madrid sarà visibile, a partire dalle 16:15, su DAZN.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Atletico Madrid e Real Madrid sono complessivamente 298 (167 in Liga, 67 nel Campeonato Regional, 42 in Coppa del Re, 4 in Coppa de la Liga, 9 in Champions League, 3 in Supercoppa di Spagna, 1 in Supercoppa Europea e 5 in Copa Federacion Centro) con un bilancio che dice 154 vittorie dei blancos, 75 dell’Atleti e 69 pareggi. 518 i gol segnati dai galacticos, 377 quelli messi a referto dai colchoneros.

Considerando solo le gare disputate in Liga, l’ultimo precedente tra le due formazioni risale ovviamente alla gara d’andata giocata a Valdebebas lo scorso 12 dicembre e terminata 2-0 in favore degli uomini di Zidane. L’ultimo match al Wanda Metropolitano è invece Atletico Madrid-Real Madrid 0-0 del 28 settembre 2019. I Rojiblancos non battono in casa propria il Real dal 4-0 del 7 febbraio 2015, mentre l’ultimo successo esterno delle merengues è l’1-3 del 9 febbraio 2019.

