Atalanta-Sampdoria Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 24-10-2020

Tutto quello che c’è da sapere su Atalanta-Sampdoria, sfida valevole per la 5° giornata di campionato che, domani alle 15:00, aprirà il quadro delle partite del sabato in Serie A.

Reduce dalla fantastica vittoria di mercoledì sera in Champions League contro il modesto Midtjylland, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini si reimmerge in campionato e ospita, al Gewiss Stadium, la rivitalizzata Sampdoria di Claudio Ranieri che giunge a Bergamo dopo le due vittorie consecutive ottenute contro Fiorentina e Lazio.

Le ultime sulle formazioni di Atalanta e Sampdoria

Per quanto riguarda le formazioni, Gasperini dovrebbe schierare i suoi con il classico 3-4-2-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Sportiello in porta. Davanti a lui, Sutalo, Palomino e Djimsiti. A centrocampo spazio a Hateboer, De Roon, Pasalic e Mojica con Gomez e Ilicic sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Zapata.

Ranieri dovrebbe invece optare per il suo consueto 4-4-2. Audero quindi in porta con, a fargli da scudo, Bereszynski, Yoshida, Tonelli e Augello. Centrocampo a quattro con Thorsby, Ekdal, Verre e Jankto. In attacco la coppia formata da Quagliarella e Ramirez.

Probabili formazioni Atalanta-Sampdoria

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Sutalo, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pasalic, Mojica; Gomez; Ilicic, D. Zapata.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Thorsby, Ekdal, Verre, Jankto; Ramirez, Quagliarella.

Atalanta-Sampdoria, 5° giornata di Serie A.

Come vedere Atalanta-Sampdoria in diretta TV e streaming

Atalanta-Sampdoria sarà visibile esclusivamente, a partire dalle 15:00, sulla piattaforma satellitare Sky al canale Sky Sport Serie A. Via streaming invece, il match tra nerazzurri e blucerchiati sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go e Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Atalanta-Sampdoria

La radiocronaca di Atalanta-Sampdoria sarà disponibile, a partire dalle 15:00, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Atalanta e Sampdoria, in Serie A, sono complessivamente 96. 48 invece le gare giocate a Bergamo con un bilancio che dice 21 vittorie nerazzurre, 17 pareggi e 10 successi blucerchiati. L’ultima volta in terra lombarda risale allo scorso 8 luglio quando le reti di Toloi e Muriel permisero agli uomini del Gasp di prevalere per 2-0 su quelli di Ranieri. Prima di questa sconfitta, i liguri avevano vinto le precedenti due sfide in casa della Dea: 0-1 il 7 ottobre 2018 e 1-2 il 3 aprile 2018. L’ultimo pareggio all’Atleti Azzurri d’Italia risale invece allo 0-0 del 30 marzo 2013.

