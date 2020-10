Video Gol Highlights Midtjylland-Atalanta 0-4: sintesi 21-10-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Midtjylland-Atalanta 0-4, 1° Giornata Gruppo D Champions League: segnano Duvan Zapata, Gomez e Muriel, poker di Miranchuk

Tutto fin troppo facile per l’Atalanta, che batte il Midtjylland all’Arena di Herning in Danimarca nella prima giornata del Girone D di Champions League.

Inizia benissimo il cammino dei bergamaschi in una competizione dove l’anno scorso sono stati la grande sorpresa. Tre punti che dimostrano di aver già dimenticato la debacle in campionato, seppur contro avversari davvero meno competitivi.

La sintesi di Midtjylland-Atalanta 0-4, 1° Giornata Gruppo D Champions League

Non è un facile inizio per gli ospiti, che non si aspettavano certamente l’aggressività dei padroni di casa in un primo tempo che solo nel corso dei minuti comincia a rispettare le aspettative con il dominio della squadra più forte.

Infatti, solo dopo la bella giocata di Sisto, gli ospiti mettono in mostra la propria qualità prima colpendo un palo con Duvan Zapata, poi trovando le ottime risposte del portiere, che si fa trovare pronto proprio sul colombiano e su Muriel.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 26′ minuto, quando Duvan Zapata sblocca il risultato trovando la rete del vantaggio dopo l’ottima sponda di Romero sugli sviluppi di un calcio piazzato.

I padroni di casa provano a reagire, alzano il baricentro e si riversano nella metà campo degli avversari, divorandosi il pareggio con Onyeka, ma lasciando praterie per gli ospiti, che al 36′ minuto raddoppiano con capitan Gomez con un bolide pazzesco da ottima posizione.

E al 42′ minuto gli ospiti calano il tris con Muriel, che con un tap-in vincente ribadisce in rete la palla dopo la parata di Hansen sulla conclusione di Gosens al termine di una bellissima azione corale.

Il secondo tempo si riapre come si era conclusa la prima frazione di gioco, cioè con la superiorità degli ospiti, che dominano in lungo ed in largo, come dimostra anche il poker divorato da Freuler.

I ritmi calano sensibilmente, anche perché i padroni di casa non riescono più a rendersi pericolosi, mentre gli ospiti continuano a macinare gioco ed occasioni, sfiorando più volte il gol con Pasalic e Ilicic.

Nel finale al 89′ minuto c’è gioia anche di Miranchuk, che cala il poker e chiude la partita.

Video Gol Highlights di Midtjylland-Atalanta 0-4, 1° Giornata Gruppo D Champions League

Il tabellino di Midtjylland-Atalanta 0-4, 1° Giornata Gruppo D Champions League

MIDTJYLLAND-ATALANTA 0-4

MIDTJYLLAND (4-2-3-1): Hansen; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Onyeka (87′ Kraev), Cajuste (76′ Madsen); Dreyer, Pione Sisto (87′ Anderson), Mabil (76′ Vibe); Kaba (60′ Evander). All.: Priske.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero (86′ Palomino), Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler (80′ Pessina), Gosens; Gomez (68′ Pasalic); Muriel (68′ Ilicic), Zapata (80′ Miranchuk). All.: Gasperini.

ARBITRO: Artur Dias (Portogallo).

GOL: 26′ Zapata (A), 36′ Gomez (A), 42′ Muriel (A), 88′ Miranchuk (A).

ASSIST: Romero (A, 0-1), Zapata (A, 0-2), Ilicic (A, 0-4).

AMMONITI: Pione SIsto (M), Romero (A).

NOTE – Recupero 0’+3′.

