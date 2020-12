Atalanta – Roma Diretta Tv Streaming e Probabili Formazioni 20-12-2020

Profumo di big match al Gewiss Stadium. L’Atalanta ospiterà, domenica 20 dicembre alle ore 18:00, la Roma di Paulo Fonseca che vuole continuare a legittimare le proprie ambizioni europee.

Giornata n.13 del campionato di Serie A

In una giornata (la numero 13) di campionato ricca di scontri diretti e partite interessanti, ecco entrare nel palinsesto dei posticipi domenicali l’affascinante confronto tra Atalanta e Roma.

Le due compagini hanno ambizioni europee in questa stagione e, per ora, la squadra giallorossa precede in classifica i bergamaschi che hanno lasciato qualche punto alle ortiche.

Eppure l’Atalanta dell’ultimo periodo sembra aver ritrovato smalto e fiducia, oltre che una ritrovata velocità di pensiero e di gioco che permette alla squadra di Gasperini di tornare ad esprimere il calcio che tanto li ha resi famosi.

Nonostante i tanti problemi fuori dal campo, schiantare la Fiorentina e fermare, giocando assolutamente alla pari, la Juventus non è roba da poco e Gasperini si gode i suoi nuovi protagonisti.

Mentre Gomez è sempre nell’occhio del ciclone ed è destinato a non presenziare dal primo minuto almeno fino all’inizio del mercato di gennaio, dove verosimilmente cercherà nuovi lidi, l’Atalanta si gode la sua linea mediana composta da De Roon e Freuler.

Durante il match contro la Juventus entrambi hanno condotto un secondo tempo dominante condito anche dal gol dello Svizzero. Ma quel che ha sorpreso di più è la ritrovata capacità di pressare alto e mettere in difficoltà l’avversario alzando i ritmi.

Ecco perchè, al Gewiss Stadium, la Roma dovrà stare molto più che attenta.

Anche la squadra di Fonseca viene da un periodo di grande positività dove ha più volte espresso un gioco molto efficace. L’arsenale offensivo a disposizione dei capitolini è enorme e lo dimostra il fatto che nelle ultime due partite i gol messi a referto sono 8.

I giallorossi hanno, per la prima volta in questa stagione, occupato la casella del quarto posto rilanciando le proprie ambizioni per un posto in Champions League. Nonostante sia iniziato da poco il campionato, la Roma non è solo tra le contendenti per un posto in Europa, ma anche tra le contendenti per lo scudetto.

L’Atalanta sarà un banco di prova di incalcolabile importanza. Negli scontri diretti con le big, la Roma ha mostrato un po di fatica in più, nonostante abbia fermato Juve e Milan, la sfida di Napoli ha tolto le certezze.

Eppure, anche in questo caso, la forma fisica mostrata nelle ultime uscite appare assai migliore e a giovarne sono tutti. Il solito Mkhitaryan sta mostrando colpi da fuoriclasse ma la sorpresa è Pellegrini che sembra tornato ad alti livelli.

Atalanta-Roma si prospetta una partita esaltante.

Come vedere Atalanta-Roma in Diretta TV e Streaming

Sarà possibile vedere il match tra l’Atalanta di Gasperini e la Roma di Fonseca, con il calcio d’inizio programmato per le ore 18 di domenica 20 Dicembre, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Lo scontro salvezza sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto della nostra Serie A come Sky Sport , Sky Sport Serie A.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Le ultime sulle formazioni di Atalanta-Roma

Ennesima panchina in vista per il Papu Gomez, ormai sempre più in collisione con il suo allenatore, Gian Piero Gasperini, e oggetto del desiderio di molte squadre per il mercato di gennaio.

L‘Atalanta, che dovrà fare a meno anche di Ilicic, ridisegna la trequarti affidando il ruolo di “spalla” di Zapata a Ruslan Malinovski e Matteo Pessina.

I bergamaschi non dovrebbero optare per cambi di formazione rispetto alla partita di Torino contro la Juventus e l’unico ballottaggio riguarda la difesa con Romeo e Djimsiti sicuri titolari e Palomino a giocarsi il posto con Toloi.

Fonseca, invece, ritrova Mirante in porta. Pau Lopez, dunque, si risiede in panchina dopo delle buone prestazioni macchiate però dall’errore (indolore) sul gol di Belotti di pochi giorni fa.

Karsdorp riprende una maglia da titolare a discapito di Bruno Peres, mentre l’attacco è quello ormai già conosciuto in queste giornate. Pellegrini torna al centro del centrocampo reinserendo sulla trequarti Pedro che torna a far coppia con l’ispirato Mkhitaryan, alle spalle di Dzeko.

Probabili formazioni di Atalanta-Roma

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata All. Gasperini

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko All. Fonseca

Precedenti e statistiche di Atalanta-Roma

Negli ultimi 11 match in trasferta, la Roma ha vinto solo una volta contro i bergamaschi.

Presenti anche 5 pareggi, sempre negli ultimi 11 match.

Negli scontri totali, però, è proprio la Roma a comandare con 52 vittorie, rispetto alle 27 dell’Atalanta.

Pirotecnico il 3-3 del 27 gennaio 2019: giallorossi avanti 3-0 con doppietta di Dzeko e gol di El Shaarawy, ma nel secondo tempo l’Atalanta comanda il gioco e segna con Castagne, l’ex Toloi e Zapata.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS