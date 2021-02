Atalanta-Napoli Diretta TV- Streaming e probabili formazioni 10-02-2021

Tutto quello che c’è da sapere su Atalanta-Napoli, semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma mercoledì alle 20:45.

Dopo lo scialbo 0-0 della gara d’andata, Atalanta e Napoli tornano a sfidarsi nel ritorno della semifinale di Coppa Italia che dirà chi tra nerazzurri e partenopei raggiungerà l’atto finale in programma il prossimo 19 maggio. Per entrambe le formazioni, ferme a quota 37 punti in classifica, la coppa nazionale rappresenta l’obiettivo dichiarato per salvare una stagione che, in attesa delle coppe europee, si sta mostrando leggermente al di sotto delle aspettative.

Atalanta-Napoli, semifinale di ritorno Coppa Italia 10-02-2021

Le ultime sulle formazioni di Atalanta e Napoli

Per quanto riguarda le formazioni, Gasperini dovrebbe schierare i suoi con il solito 3-4-1-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Gollini in porta. Davanti a lui, Caldara, Palomino e Djimsiti. A centrocampo spazio a Toloi, De Roon, Freuler e Gosens con Pasalic sulla trequarti a fare da supporto alla coppia d’attacco formata da Ilicic e Zapata.

Gattuso dovrebbe invece optare per il 4-3-3. Ospina quindi in porta con, a fargli da scudo, Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani e Hysaj. Centrocampo a tre con Elmas, Bakayoko e Zielinski. Davanti il tridente costituito da Politano, Lozano e Insigne.

Probabili formazioni Atalanta-Napoli

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Caldara, Palomino, Djimsiti; Toloi, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Zapata.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Hysaj; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne.

Come vedere Atalanta-Napoli in diretta TV e streaming

Atalanta-Napoli sarà visibile, a partire dalle 20:45, in diretta ed in esclusiva su Rai Uno. Via streaming invece, il match tra nerazzurri e azzurri sarà visibile mediante l’apposito servizio offerto da Rai Play.

Dove ascoltare la radiocronaca di Atalanta-Napoli

La radiocronaca di Atalanta-Napoli sarà disponibile, a partire dalle 20:45, su Rai Radio Uno Sport e Kiss Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

Considerando solo le gare di Coppa Italia, i precedenti tra Atalanta e Napoli sono complessivamente 9 con un bilancio che dice 4 vittorie azzurre, 2 nerazzurre e 3 pareggi. 10 i gol segnati dai partenopei, 6 quelli messi a referto dai bergamaschi.

L’ultimo precedente in assoluto è ovviamente lo 0-0 di una settimana fa. L’ultima sfida a Bergamo risale invece allo 0-1 partenopeo del 13 giugno 1987 (finale di ritorno Coppa Italia 1986-1987).

