Calciomercato Atalanta Live: Chelsea e Brighton su Ahanor, plusvalenza record per la Dea

Calciomercato Atalanta Live: il Chelsea e Brighton vogliono Ahanor e la Dea fiuta una nuova plusvalenza da record!

L’Atalanta rischia di ritrovarsi al centro di un’altra grande asta internazionale. Dopo l’operazione Marco Palestra, i riflettori della Premier League si sono spostati su Honest Ahanor, difensore classe 2008 diventato in pochissimo tempo uno dei prospetti più osservati del calcio italiano.

Secondo quanto riportato da Sports Mole, il Chelsea si sarebbe inserito nella corsa al giovane talento nerazzurro, raggiungendo il Brighton, già da settimane sulle sue tracce. Una notizia che conferma la crescita rapidissima del giocatore e soprattutto l’attenzione sempre più forte dei club inglesi verso il mercato dell’Atalanta.

Il nome di Ahanor non è nuovo agli osservatori della Premier. L’interesse del Chelsea per il giovanissimo laterale mancino classe 2008 arrova dopo la maxi operazione per Palestra. Ma attenzione: i londinesi non sono soli, perché anche il Brighton è sul giocatore e potrebbe provare ad anticipare la concorrenza.

Chelsea e Brighton su Ahanor: cosa sta succedendo

La corsa ad Honest Ahanor sta diventando sempre più affollata. Sports Mole parla di un vero duello tra Chelsea e Brighton, ma cita anche l’interesse di altri club inglesi come Manchester United, Tottenham, Newcastle e Nottingham Forest. Il difensore dell’Atalanta è quindi finito dentro una lista molto ampia di società di Premier League, tutte attirate dallo stesso profilo: giovane, fisico, mancino, già testato in Serie A e con esperienza europea.

Il Chelsea ha un motivo in più per guardare ancora a Bergamo. Il club londinese ha già lavorato con l’Atalanta per Palestra e continua a cercare difensori giovani da inserire in un progetto tecnico orientato al futuro. Ahanor rientra perfettamente in questo tipo di strategia: è un classe 2008, ma ha già accumulato minuti pesanti tra campionato, coppe e Champions League.

Il Brighton, però, non va sottovalutato. I Seagulls hanno costruito negli ultimi anni una reputazione fortissima nello scouting internazionale e potrebbero rappresentare una destinazione ideale per un talento ancora in fase di sviluppo. Football Italia ha riportato che il Brighton avrebbe già presentato una proposta intorno ai 34 milioni di euro, cifra importante per un difensore appena diciottenne.

Chi è Honest Ahanor, il nuovo gioiello dell’Atalanta

Honest Ahanor è nato nel 2008 ed è cresciuto nel settore giovanile del Genoa, club con cui ha mosso i primi passi nel calcio professionistico. L’Atalanta lo ha acquistato nell’estate 2025, investendo una cifra importante per anticipare la concorrenza. Secondo Football Italia, la Dea lo ha pagato circa 20 milioni di euro, mentre Sports Mole parla di un pacchetto complessivo vicino ai 17 milioni di sterline.

Un investimento pesante, ma già oggi potenzialmente redditizio. Se davvero il Brighton è arrivato a mettere sul tavolo una cifra vicina ai 34 milioni, l’Atalanta avrebbe già la possibilità di generare una plusvalenza importante dopo appena una stagione. Ma il punto è proprio questo: la Dea non ha alcuna fretta di vendere.

Il contratto di Ahanor è ancora valido per altri due anni e l’Atalanta non è in una posizione di debolezza. Sports Mole sottolinea che il club bergamasco non ha urgenza di separarsi da un difensore che ha già giocato nove partite in Champions League nell’ultima stagione.

I numeri di Ahanor: Serie A, Champions e Coppa Italia

La stagione 2025/2026 ha trasformato Ahanor da promessa a risorsa vera. Secondo i dati di Opta Analyst, il difensore ha giocato 22 partite in Serie A, per un totale di 1.375 minuti, con 15 presenze da titolare e 7 ingressi dalla panchina. In Champions League ha collezionato 9 presenze e 367 minuti, mentre in Coppa Italia ha aggiunto 4 presenze, 160 minuti e anche 1 gol.

Sono numeri notevoli per un classe 2008. Ahanor non è stato soltanto aggregato alla prima squadra: è entrato realmente nelle rotazioni dell’Atalanta, giocando in più contesti e contro avversari di livello. Per un difensore così giovane, l’esperienza accumulata tra Serie A e Champions pesa moltissimo nella valutazione di mercato.

Sempre secondo Opta Analyst, Ahanor ha chiuso la sua prima vera stagione atalantina con 2 cartellini gialli e 1 espulsione in campionato. È un dettaglio da non ignorare: racconta un giocatore fisico, aggressivo, ancora da rifinire nella gestione di alcuni momenti, ma già pronto per reggere l’impatto del calcio dei grandi.

Perché piace così tanto alla Premier League

Ahanor ha caratteristiche molto richieste dal calcio moderno. È un difensore mancino, può giocare da centrale ma anche da laterale sinistro, ha struttura fisica, margine atletico e una buona base tecnica. In un mercato dove i difensori giovani, duttili e capaci di impostare valgono cifre sempre più alte, il suo profilo diventa automaticamente prezioso.

Il Chelsea lo valuta come investimento di lungo periodo. Il Brighton, invece, potrebbe offrirgli un percorso di crescita più graduale, simile a quello già costruito con tanti altri giovani valorizzati e poi rivenduti a cifre molto alte. Per l’Atalanta, però, la questione è diversa: Ahanor può diventare non solo una plusvalenza, ma anche un pilastro tecnico per il futuro.

La Dea ha già dimostrato di saper vendere bene, ma anche di non cedere mai i propri talenti alle prime offerte. Proprio per questo l’eventuale assalto della Premier dovrà essere davvero importante.

L’offerta del Brighton e la posizione dell’Atalanta

La notizia più concreta, al momento, riguarda il Brighton. Football Italia ha riportato una proposta da circa 34 milioni di euro, ricordando che un’eventuale vendita garantirebbe all’Atalanta un guadagno immediato rispetto all’investimento fatto un anno fa.

Ma la Dea può permettersi di resistere. Sempre Football Italia evidenzia che l’Atalanta ha già incassato cifre molto pesanti da altre operazioni e non ha la necessità immediata di vendere per finanziare il mercato in entrata. Questo cambia completamente la trattativa: se Chelsea e Brighton vogliono davvero Ahanor, dovranno alzare il livello dell’offerta.

La sensazione è che la prima proposta del Brighton non basti. Il Chelsea, dal canto suo, può provare a inserirsi sfruttando i rapporti recenti con l’Atalanta, ma dovrà capire se il club bergamasco è disposto ad aprire una vera trattativa o se preferisce trattenere il giocatore almeno per un’altra stagione.

Il ruolo del Chelsea: dopo Palestra, un altro affare con la Dea?

Il Chelsea ha appena chiuso un’operazione importante con l’Atalanta e ora guarda ancora verso Bergamo. Secondo TMW, l’interesse per Ahanor arriva proprio dopo l’affare Palestra, segno che i Blues hanno messo sotto osservazione il vivaio e il lavoro tecnico della Dea.

Per il Chelsea sarebbe un’altra operazione in linea con la politica degli ultimi anni: acquistare giovani di grande prospettiva prima che il prezzo diventi ancora più alto. Ahanor ha già esperienza internazionale, è fisicamente pronto e ha margini enormi. Tutti elementi che lo rendono un profilo molto interessante per Stamford Bridge.

Il rischio, però, è la concorrenza interna ed esterna. Il Chelsea ha tanti difensori e tanti giovani, mentre Ahanor avrebbe bisogno di giocare con continuità. Per questo il Brighton può rappresentare una minaccia seria: meno pressione immediata, percorso più chiaro e un ambiente abituato a valorizzare talenti.

Atalanta, vendere subito o aspettare?

La grande domanda è una sola: conviene davvero vendere Ahanor adesso? Dal punto di vista economico, una proposta superiore ai 35-40 milioni sarebbe già molto importante. Dal punto di vista tecnico, però, l’Atalanta rischierebbe di perdere un difensore che ha appena iniziato a mostrare il proprio potenziale.

La Dea deve valutare due scenari. Il primo: incassare subito una plusvalenza importante e reinvestire sul mercato. Il secondo: trattenere Ahanor, dargli ancora più spazio e provare a venderlo tra un anno a una cifra ancora più alta. Considerando l’età, il ruolo e l’interesse crescente dall’estero, la seconda strada non è affatto da escludere.

Anzi, proprio il numero di club interessati può spingere l’Atalanta ad aspettare. Se oggi ci sono Chelsea e Brighton, domani potrebbero aggiungersi altre big europee. E in quel caso il prezzo potrebbe salire ancora.

Cosa può succedere ora

La situazione è aperta. Il Brighton si è mosso prima e ha già mostrato interesse concreto. Il Chelsea è entrato nella corsa e può diventare un concorrente pesante. Altri club di Premier restano sullo sfondo, mentre l’Atalanta osserva senza fretta.

Il punto chiave sarà la cifra. Ahanor non è un giocatore che la Dea deve vendere, ma un asset da proteggere. Per questo servirà un’offerta molto alta per convincere il club bergamasco ad aprire davvero alla cessione.

La Premier League ha acceso i fari su Honest Ahanor. Ora tocca all’Atalanta decidere se trasformare subito il suo talento in una plusvalenza record o blindarlo ancora per costruire il prossimo grande colpo di mercato.