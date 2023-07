Amichevole, Torino-Modena 2-1: Radonjic con scavetto e Bellanova firmano la vittoria granata

Il Torino di Ivan Juric, nell’ultimo giorno di ritiro estivo a Pinzolo, ha giocato e vinto per 2-1, l’amichevole contro il Modena. Una vittoria firmata da Radonjic e Bellanova, con i canarini che hanno accorciato con Magnino.

Il Torino chiude il ritiro di Pinzolo con un altro successo. Dopo la vittoria per 2-0 contro il FeralpiSalò, è arrivata quella contro un’altra squadra cadetta. Contro il Modena, allenato da Paolo Bianco nella passata stagione alla Juventus come collaboratore tecnico di Max Allegri, il tecnico granata Ivan Juric, ha schierato gli undici migliori che in questo momento ha a disposizione.

L’infortunio di Milinkovic-Savic ha permesso a Gemello di presentarsi tra i pali, con il nuovo arrivato Popa che di fatto diventa la terza scelta. Nella solita difesa a tre, il Torino presentava, Schuurs, Buongiorno e capitan Rodriguez. A centrocampo, Ivan Juric ha inserito Gineitis al fianco di Ricci, con Vojvoda e Bellanova sulle fasce. In attacco Sanabria con Seck e Radonjic a supporto.

Torino-Modena 2-1, magia di Radonjic: scavetto da fuoriclasse

Il Torino ha chiuso la pratica dopo neanche 35 minuti. Certo sono partite amichevoli, giocate a luglio che non devono illudere i tifosi granata. Il calciomercato è ancora lungo, ma la squadra di Ivan Juric resta incompleta. Gli arrivi di Popa, Bellanova e l’ultimo di Tameze sono stati i primi innesti di una rosa orfana di Vlasic e Miranchuk.

In questa prima parte della preparazione chi sembra già in palla è Radonjic. Il talentuoso trequartista serbo nell’amichevole contro il Modena è stato il grande protagonista. Con uno scavetto ha sbloccato il risultato, e se dovesse dare segni di continuità, il tecnico del Torino, Ivan Juric avrebbe trovato “lo spacca partite”, con delle giocate superiori alla media.

Altra nota positiva del Torino, è l’innesto del nuovo arrivato Bellanova. Con una bella azione manovrata, il giovane esterno proveniente dall’Inter che non ha voluto esercitare il diritto di riscatto, ha siglato il raddoppio granata.

Nel secondo tempo, girandola di sostituzioni. Nel Torino ad inizio ripresa sono entrati Popa, Zima, Singo, Ilic, Tameze e Karamoh, e in partita in corso Ivan Juric ha schierato anche Pellegri e Verdi e Bayeye, per poi dare spazio nel finale ai giovani Dellavalle e Nguessan.

Torino, finisce il ritiro di Pinzolo: prossimi impegni granata

Con l’amichevole contro il Modena, vinta per 2-1, finisce così il ritiro del Torino a Pinzolo. La squadra di Ivan Juric proseguirà la preparazione al Filadelfia, in attesa di disputare la prima partita ufficiale il 13 agosto, trentaduesimi di Coppa Italia con la vincente tra Feralpisalò e Vicenza. Prima, altra amichevole contro il Reims in programma il 6 agosto.