Coppa Italia 2023-2024: ecco il tabellone

La Lega Serie A ha diffuso il tabellone ufficiale della Coppa Italia 2023/24: le esclusioni e possibili incroci di un torneo scontato.

C’era grande attesa e curiosità per la pubblicazione del tabellone della prossima edizione della Coppa Italia, che prenderà il via il prossimo 6 agosto col turno preliminare, per poi concludersi con la finale in programma mercoledì 15 maggio 2024.

Senza tanti indugi, la Lega Serie A ha escluso dal tabellone principale della Coppa Italia 2023/24, Lecco, Reggina, Brescia e Perugia.

Se Lecco e Reggina non sono state inserite perché attualmente sono state escluse dal campionato di Serie B, in attesa dei ricorsi, Brescia e Perugia non conoscono ancora la categoria di appartenenza. Nel caos più totale legato alle riammissioni e ripescaggi, la Lega Serie A non ha indugiato e ha diramato il tabellone.

Coppa Italia, un torneo scontato ed antisportivo

La Coppa Italia, per molti tifosi è considerato, probabilmente, il torneo più antisportivo di Europa. La maggior parte delle squadre di Serie C sono escluse, le favorite giocano sempre in casa, e le prime otto del campionato di Serie A, iniziano la competizione dagli ottavi, chiaramente con il fattore campo a favore.

Logo Coppa Italia

La Lega di Serie A, in virtù di tutte queste considerazioni avrebbe anche provato a cambiare il format, anche perché a confronto del torneo più antico e affascinante di Europa, FA Cup, la Coppa Italia è un torneo scontato, che fin da ora è già possibile tracciare il percorso delle finaliste.

Coppa Italia, possibili incroci: ai quarti Napoli-Juventus e Roma-Lazio

Per una Coppa Italia che prenderà il via il 5 agosto, con l’anticipo Catanzaro-Foggia e già possibile anticipare i possibili scontri più avvincenti. Il format scontato, a meno che non sia una Cremonese di turno come nella passata stagione, prevede che dagli ottavi scendano le big del campionato di Serie A.

Se i pronostici dovessero essere rispettati ai quarti, vedremo il sentito derby di Roma e il ritorno dello juventino Giuntoli a Napoli, il remake della finale passata tra Inter e Fiorentina e il Milan contro l’Atalanta.

Le altre? Dai trentaduesimi, 13 agosto, scendono in campo le altre squadre di Serie A che sfideranno in casa le squadre cadette o eventuali, poche in verità, squadre di Serie C (Cesena, Virtus Entella, Pescara, Foggia e Vicenza). Da seguire Lecce-Como e Bari-Parma, che in caso di successo delle squadre pugliesi, dopo 12 anni potrebbe ritornare il derby, dopo l’ultima partita conclusasi con l’autorete di Masiello che venne poi squalificato.

Coppa Italia, semifinali fissate il 3 e il 24 aprile 2024

Per una Coppa Italia che sarà assegnata mercoledì 15 maggio allo stadio Olimpico di Roma, gli eventuali incroci, delle semifinali sono già stabiliti: da una parte, Inter o Fiorentina sfideranno Milan o Atalanta, dall’altra Lazio o Roma affronteranno Napoli o Juventus. Sono ipotesi che prendono in considerazioni le teste di serie e a molti tifosi gli piacerebbe essere smentiti. Perché alla fine di solito vincono sempre i favoriti, ma quando si scommette piace puntare agli underdog. Saranno d’accordo le big italiane?