Accordo Jadon Sancho Juventus: possibile scambio con il Manchester

Manchester United e Juventus continuano a trattare per il trasferimento di Jadon Sancho e l’intesa si avvicina anche con l’inserimento di una gradita pedina di scambio per i Red Devils che è Douglas Luiz.

Continua l’estenuante trattativa tra Manchester United e Juventus per trovare una soluzione che possa includere Douglas Luiz nell’ambito dell’operazione che porterebbe Jadon Sancho a Torino.

I bianconeri sono considerati i principali favoriti per assicurarsi l’esterno inglese, anche se ci sono ancora diversi dettagli da definire prima di arrivare alla fumata bianca.

Sancho, reduce da una stagione in prestito al Chelsea con 5 gol e 10 assist in 41 presenze, non rientra più nei piani dei Red Devils. I Blues avevano mostrato interesse a trattenerlo, ma non è stato raggiunto un accordo per il trasferimento definitivo. Il 25enne non tornerà a giocare con il Manchester United, e inizialmente il club inglese sperava di ricavare 25 milioni di sterline dalla sua cessione. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, la richiesta si sarebbe abbassata a 15 milioni.

La Juventus starebbe lavorando per definire l’intesa sull’ingaggio del giocatore e sarebbe ottimista sulla chiusura dell’affare. In parallelo, prende corpo anche l’ipotesi di uno scambio con Douglas Luiz, che potrebbe rappresentare una soluzione strategica per entrambe le società in ottica bilancio e organico.

Il tecnico dei Red Devils Ruben Amorim è un grande estimatore del centrocampista brasiliano, già seguito ai tempi dell’Aston Villa e i Red Devils valutano concretamente l’ipotesi di uno scambio tra i due giocatori.

Il club inglese ha infatti sempre riconosciuto in Douglas Luiz uno dei centrocampisti più completi della Premier League, capace di collezionare 22 gol e 24 assist in 204 presenze con la maglia dell’Aston Villa dove ha militato dal 2019 al 2024.

Tuttavia il suo approdo alla Juventus non ha prodotto gli stessi risultati: nella scorsa stagione Douglas Luiz con i bianconeri ha deluso le aspettative non riuscendo a segnare né a servire assist in 27 partite disputate tra tutte le competizioni.

Nel frattempo, il nome di Dusan Vlahovic è stato accostato più volte allo United che è alla ricerca di un nuovo centravanti vista anche la cessione di Marcus Rashford al Barcellona. Nonostante l’interesse per il profilo del serbo al momento Vlahovic non è una priorità nella strategia del club inglese.

Il possibile scambio Sancho-Luiz rappresenta un’occasione interessante per entrambe le squadre: il Manchester United si libererebbe di un esubero ormai fuori progetto mentre la Juventus potrebbe inserire un esterno offensivo adatto al nuovo modulo e contemporaneamente snellire il reparto di centrocampo.

Manchester United, serve davvero un nuovo centrocampista?

Il centrocampo del Manchester United è ancora un cantiere aperto. Nella recente amichevole estiva contro il Leeds, Bruno Fernandes è stato schierato in una posizione più arretrata, segno che il tecnico Ruben Amorim intende utilizzarlo in una nuova veste tattica. Con Matheus Cunha e Bryan Mbeumo pronti a occupare il ruolo di trequartista, diventa fondamentale trovare il giusto partner a centrocampo per mantenere equilibrio e solidità.

Attualmente, i nomi a disposizione non sembrano garantire le giuste combinazioni: Casemiro non è più quello dei giorni migliori, Manuel Ugarte ha qualità difensive ma poca creatività, Kobbie Mainoo è promettente ma ancora acerbo, e Toby Collyer non ha esperienza sufficiente.

L’addio di Christian Eriksen che ha liberato un posto chiave nella rosa, ha aumentato la necessità di inserire un centrocampista completo, capace di impostare il gioco ma anche di supportare la fase difensiva. In questo contesto, Douglas Luiz emerge come il profilo ideale: già ammirato ai tempi dell’Aston Villa, il brasiliano potrebbe essere l’elemento mancante nel mosaico tattico dei Red Devils.

Il suo arrivo, se legato a uno scambio con Jadon Sancho, rappresenterebbe un doppio vantaggio: alleggerire il monte ingaggi da un esubero e rafforzare un reparto in difficoltà. In sintesi, sì, al Manchester United serve un nuovo centrocampista, e Luiz potrebbe essere il colpo giusto per riportare equilibrio, visione e dinamismo nel cuore del campo.