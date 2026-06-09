Mondiali 2026: calendario completo, orari e dove vederlo in Tv

Mondiali 2026, calendario partite completo: date, orari italiani e dove vedere tutto in diretta TV e streaming.

I Mondiali di calcio 2026 sono pronti a diventare l’edizione più grande e articolata nella storia della competizione.

Per la prima volta il torneo si giocherà con 48 nazionali, distribuite in 12 gironi da quattro squadre, per un totale di 104 partite tra fase a gruppi, sedicesimi, ottavi, quarti, semifinali, finale per il terzo posto e finalissima.

La Coppa del Mondo si disputerà in Stati Uniti, Canada e Messico dall’11 giugno al 19 luglio 2026, con un calendario molto fitto e orari particolarmente variabili per il pubblico italiano a causa dei diversi fusi orari del Nord America.

La partita inaugurale sarà Messico-Sudafrica, in programma giovedì 11 giugno alle 21:00 ora italiana, mentre la finale si giocherà domenica 19 luglio alle 21:00.

Per gli spettatori italiani sarà un Mondiale da seguire tra prime serate, notti fonda e appuntamenti all’alba: alcune partite saranno collocate in fasce comode, altre invece richiederanno una vera organizzazione da appassionati, soprattutto durante la fase a gironi.

Dove vedere i Mondiali 2026 in diretta TV e streaming

In Italia la copertura dei Mondiali 2026 sarà divisa tra DAZN e Rai. DAZN trasmetterà tutte le 104 partite del torneo in diretta streaming, diventando il punto di riferimento per chi vuole seguire l’intero calendario senza perdere nessun incontro.

La Rai, invece, proporrà una selezione di 35 partite in chiaro, comprendendo le sfide più importanti della fase a gironi, diversi match della fase a eliminazione diretta, semifinali e finale.

Questo significa che una parte del Mondiale sarà visibile gratuitamente sui canali Rai e su RaiPlay, mentre per seguire ogni singolo incontro sarà necessario passare da DAZN.

La fase a eliminazione diretta sarà particolarmente rilevante anche in chiaro, perché la Rai garantirà la copertura dei momenti centrali del torneo, compresa la finalissima del 19 luglio.

L’aspetto più delicato per il pubblico italiano sarà quello degli orari. Alcune partite saranno trasmesse nel tardo pomeriggio o in prima serata, ma molti incontri della fase a gironi si giocheranno di notte, con fischi d’inizio previsti anche a mezzanotte, alle 3:00, alle 4:00, alle 5:00 o alle 6:00 del mattino.

Calendario Mondiali 2026: tutte le partite della fase a gironi

11 giugno

Messico-Sudafrica, ore 21:00, Rai e DAZN

12 giugno

Corea del Sud-Repubblica Ceca , ore 4:00, DAZN

, ore 4:00, Canada-Bosnia, ore 21:00, Rai e DAZN

13 giugno

Usa-Paraguay , ore 3:00, DAZN

, ore 3:00, Qatar-Svizzera, ore 21:00, DAZN

14 giugno

Brasile-Marocco , ore 00:00, Rai e DAZN

, ore 00:00, Haiti-Scozia , ore 3:00, DAZN

, ore 3:00, Australia-Turchia , ore 6:00, DAZN

, ore 6:00, Germania-Curacao , ore 19:00, DAZN

, ore 19:00, Olanda-Giappone, ore 22:00, Rai e DAZN

15 giugno

Costa d’Avorio-Ecuador , ore 1:00, DAZN

, ore 1:00, Svezia-Tunisia , ore 4:00, DAZN

, ore 4:00, Spagna-Capo Verde , ore 18:00, DAZN

, ore 18:00, Belgio-Egitto, ore 21:00, Rai e DAZN

16 giugno

Arabia Saudita-Uruguay , ore 00:00, DAZN

, ore 00:00, Iran-Nuova Zelanda , ore 3:00, DAZN

, ore 3:00, Francia-Senegal, ore 21:00, Rai e DAZN

17 giugno

Iraq-Norvegia , ore 00:00, DAZN

, ore 00:00, Argentina-Algeria , ore 3:00, DAZN

, ore 3:00, Austria-Giordania , ore 6:00, DAZN

, ore 6:00, Portogallo-RD Congo , ore 19:00, DAZN

, ore 19:00, Inghilterra-Croazia, ore 22:00, Rai e DAZN

18 giugno

Ghana-Panama , ore 1:00, DAZN

, ore 1:00, Uzbekistan-Colombia , ore 4:00, DAZN

, ore 4:00, Repubblica Ceca-Sudafrica , ore 18:00, DAZN

, ore 18:00, Svizzera-Bosnia, ore 21:00, Rai e DAZN

19 giugno

Canada-Qatar , ore 00:00, DAZN

, ore 00:00, Messico-Corea del Sud , ore 3:00, DAZN

, ore 3:00, Usa-Australia, ore 21:00, Rai e DAZN

20 giugno

Scozia-Marocco , ore 00:00, DAZN

, ore 00:00, Brasile-Haiti , ore 2:30, DAZN

, ore 2:30, Turchia-Paraguay , ore 5:00, DAZN

, ore 5:00, Olanda-Svezia , ore 19:00, DAZN

, ore 19:00, Germania-Costa d’Avorio, ore 22:00, Rai e DAZN

21 giugno

Ecuador-Curacao , ore 2:00, DAZN

, ore 2:00, Tunisia-Giappone , ore 6:00, DAZN

, ore 6:00, Spagna-Arabia Saudita , ore 18:00, DAZN , con possibile scelta Rai tra le partite serali

, ore 18:00, , con possibile scelta Rai tra le partite serali Belgio-Iran, ore 21:00, DAZN, con possibile scelta Rai tra le partite serali

22 giugno

Uruguay-Capo Verde , ore 00:00, DAZN

, ore 00:00, Nuova Zelanda-Egitto , ore 3:00, DAZN

, ore 3:00, Argentina-Austria , ore 19:00, Rai e DAZN

, ore 19:00, Francia-Iraq, ore 23:00, DAZN

23 giugno

Norvegia-Senegal , ore 2:00, DAZN

, ore 2:00, Giordania-Algeria , ore 5:00, DAZN

, ore 5:00, Portogallo-Uzbekistan , ore 19:00, DAZN

, ore 19:00, Inghilterra-Ghana, ore 22:00, Rai e DAZN

24 giugno

Panama-Croazia , ore 1:00, DAZN

, ore 1:00, Colombia-RD Congo , ore 4:00, DAZN

, ore 4:00, Svizzera-Canada , ore 21:00, Rai e DAZN

, ore 21:00, Bosnia-Qatar, ore 21:00, DAZN

25 giugno

Scozia-Brasile , ore 00:00, DAZN

, ore 00:00, Marocco-Haiti , ore 00:00, DAZN

, ore 00:00, Repubblica Ceca-Messico , ore 3:00, DAZN

, ore 3:00, Sudafrica-Corea del Sud , ore 3:00, DAZN

, ore 3:00, Curacao-Costa d’Avorio , ore 22:00, DAZN

, ore 22:00, Ecuador-Germania, ore 22:00, Rai e DAZN

26 giugno

Giappone-Svezia , ore 1:00, DAZN

, ore 1:00, Tunisia-Olanda , ore 1:00, DAZN

, ore 1:00, Turchia-Usa , ore 4:00, DAZN

, ore 4:00, Paraguay-Australia , ore 4:00, DAZN

, ore 4:00, Norvegia-Francia , ore 21:00, Rai e DAZN

, ore 21:00, Senegal-Iraq, ore 21:00, DAZN

27 giugno

Capo Verde-Arabia Saudita , ore 2:00, DAZN

, ore 2:00, Uruguay-Spagna , ore 2:00, DAZN

, ore 2:00, Egitto-Iran , ore 5:00, DAZN

, ore 5:00, Nuova Zelanda-Belgio , ore 5:00, DAZN

, ore 5:00, Panama-Inghilterra , ore 23:00, DAZN , con possibile scelta Rai tra le partite in contemporanea

, ore 23:00, , con possibile scelta Rai tra le partite in contemporanea Croazia-Ghana, ore 23:00, DAZN, con possibile scelta Rai tra le partite in contemporanea

28 giugno

Colombia-Portogallo , ore 1:30, DAZN

, ore 1:30, RD Congo-Uzbekistan , ore 1:30, DAZN

, ore 1:30, Algeria-Austria , ore 4:00, DAZN

, ore 4:00, Giordania-Argentina, ore 4:00, DAZN

Fase a eliminazione diretta: sedicesimi, ottavi, quarti, semifinali e finale

La grande novità del Mondiale 2026 è l’introduzione dei sedicesimi di finale, conseguenza diretta dell’allargamento del torneo a 48 squadre. Non si passerà quindi direttamente dagli ottavi, come nelle edizioni precedenti, ma ci sarà un turno in più che renderà la fase a eliminazione diretta ancora più lunga e spettacolare.

I sedicesimi di finale inizieranno domenica 28 giugno alle 21:00 con una partita trasmessa sia da Rai sia da DAZN. Il programma continuerà poi fino a sabato 4 luglio, con incontri distribuiti tra prima serata, tarda serata e orari notturni. DAZN garantirà la diretta di tutte le partite, mentre la Rai trasmetterà in chiaro una selezione degli incontri più importanti.

Gli ottavi di finale partiranno sabato 4 luglio e si concluderanno martedì 7 luglio. Anche in questo caso il calendario sarà distribuito su più giorni, con partite in fascia serale e notturna. I quarti di finale si giocheranno da giovedì 9 luglio a domenica 12 luglio, tutti visibili su Rai e DAZN. Le due semifinali sono previste martedì 14 luglio e mercoledì 15 luglio, entrambe alle 21:00 circa ora italiana, sempre con doppia copertura.

La finale per il terzo posto si disputerà sabato 18 luglio alle 23:00, mentre la finale dei Mondiali 2026 andrà in scena domenica 19 luglio alle 21:00.

La partita che assegnerà la Coppa del Mondo sarà trasmessa sia in chiaro dalla Rai sia in streaming su DAZN.

Calendario fase a eliminazione diretta Mondiali 2026

Sedicesimi di finale

28 giugno, ore 21:00, Rai e DAZN

29 giugno, ore 19:00, DAZN

29 giugno, ore 22:30, Rai e DAZN

30 giugno, ore 3:00, DAZN

30 giugno, ore 19:00, DAZN, con possibile selezione Rai tra i match serali

30 giugno, ore 23:00, DAZN, con possibile selezione Rai tra i match serali

1 luglio, ore 3:00, DAZN

1 luglio, ore 18:00, DAZN

1 luglio, ore 22:00, Rai e DAZN

2 luglio, ore 2:00, DAZN

2 luglio, ore 21:00, Rai e DAZN

3 luglio, ore 1:00, DAZN

3 luglio, ore 5:00, DAZN

3 luglio, ore 20:00, Rai e DAZN

4 luglio, ore 00:00, DAZN

4 luglio, ore 3:30, DAZN

Ottavi di finale

4 luglio, ore 19:00, DAZN

4 luglio, ore 23:00, Rai e DAZN

5 luglio, ore 22:00, Rai e DAZN

6 luglio, ore 2:00, DAZN

6 luglio, ore 21:00, Rai e DAZN

7 luglio, ore 2:00, DAZN

7 luglio, ore 18:00, DAZN

7 luglio, ore 22:00, Rai e DAZN

Quarti di finale

9 luglio, ore 22:00, Rai e DAZN

10 luglio, ore 21:00, Rai e DAZN

11 luglio, ore 23:00, Rai e DAZN

12 luglio, ore 3:00, Rai e DAZN

Semifinali

14 luglio, ore 21:00, Rai e DAZN

15 luglio, ore 21:00, Rai e DAZN

Finale terzo posto

18 luglio, ore 23:00, Rai e DAZN

Finale Mondiali 2026

19 luglio, ore 21:00, Rai e DAZN

Come seguire tutte le partite dei Mondiali 2026 dall’Italia

Per seguire i Mondiali 2026 in Italia ci saranno due possibilità principali. Chi vuole vedere soltanto gli incontri più importanti potrà affidarsi alla programmazione in chiaro della Rai, disponibile sui canali televisivi tradizionali e in streaming gratuito su RaiPlay.

hi invece vuole avere accesso all’intero torneo, comprese le partite notturne, gli incontri meno mediatici della fase a gironi e tutte le gare a eliminazione diretta, dovrà utilizzare DAZN, che offrirà la copertura completa delle 104 sfide.

La differenza principale tra le due coperture riguarda quindi la quantità di partite disponibili. La Rai proporrà una selezione ragionata degli incontri più rilevanti, mentre DAZN sarà la piattaforma da seguire per chi vuole vivere il Mondiale senza interruzioni, dal primo calcio d’inizio dell’11 giugno fino alla finale del 19 luglio.

Dal punto di vista editoriale e sportivo, il calendario dei Mondiali 2026 sarà molto diverso da quello delle edizioni precedenti.

L’aumento delle squadre partecipanti renderà la fase a gironi più lunga, mentre l’introduzione dei sedicesimi aggiungerà un ulteriore passaggio a eliminazione diretta.

Per i tifosi italiani sarà fondamentale controllare giorno per giorno il programma, perché molte partite decisive si giocheranno in orari non abituali, specialmente nella seconda e terza giornata dei gironi, quando diverse sfide saranno disputate in contemporanea.