Calciomercato: Marcus Rashford va al Barcellona, niente Juventus

Marcus Rashford andrà al Barcellona: è stato raggiunto l’accordo con il Manchester United per un prestito con opzione di riscatto, svaniti i sogni della Juventus di portarlo a Torino.

Secondo quanto riportato da fonti inglesi e spagnole Barcellona e Manchester United avrebbero trovato l’accordo definitivo per il trasferimento di Marcus Rashford in maglia blaugrana.

L’attaccante inglese si unirà ai catalani con la formula del prestito con opzione di riscatto.

Secondo i quotidiani spagnoli Marca e il Mundo Deportivo l’accordo è imminente e l’esterno inglese è atteso a Barcellona nelle prossime ore.

Rashford rientrato a Manchester per il ritiro precampionato si stava già allenando separatamente dal resto della rosa dei Red Devils, con i suoi agenti al lavoro per trovare una nuova destinazione.

Il Barcellona era la sua prima scelta e, secondo i media spagnoli l’intesa è ormai totale: il giocatore sosterrà a breve le visite mediche in Spagna.

Dopo una buona parentesi in prestito all’Aston Villa, dove ha collezionato 4 gol e 6 assist in 17 presenze, Rashford torna a far parlare di sé. Nonostante l’opzione di acquisto fissata a 40 milioni, il club di Birmingham ha scelto di non riscattarlo.

I rapporti con il tecnico Ruben Amorim si erano incrinati già nella prima parte della scorsa stagione, e l’addio sembrava inevitabile quando il club ha assegnato la maglia numero 10 a Matheus Cunha. Rashford saluterà il Manchester United con un bottino di 138 gol e 77 assist in 426 presenze complessive.

Secondo il giornalista David Ornstein, il Barcellona coprirà interamente l’ingaggio da 300.000 sterline a settimana del giocatore, come da richiesta dello United.

L’allenatore del Barcellona Hansi Flick avrebbe spinto personalmente per portare Rashford al Camp Nou dopo che le piste Nico Williams e Luis Diaz sono sfumate per ragioni economiche.

Il tecnico tedesco è convinto di poter rilanciare l’esterno inglese, che andrà a rinforzare il reparto offensivo insieme a Raphinha e Lamine Yamal.

L’esordio di Rashford con la maglia del Barcellona potrebbe arrivare il 27 luglio nella sfida contro il Vissel Kobe, nell’ambito del tour asiatico di preparazione alla stagione 2025-26.