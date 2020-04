Abbonamento SKY sport e calcio: come attivare lo sconto per emergenza Coronavirus

Il logo di Sky. Fonte: SKy Wikipedia

Data l’emergenza COVID-19, Sky offre uno sconto per quanto riguarda calcio e sport. La promozione è attivabile online, attraverso la pagina “Fai da te” di Sky. Ecco la procedura

Lo sport è fermo ormai da settimane, per l’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus. In questo momento di stop, Sky ha dichiarato di aver attivato uno sconto per i suoi abbonati, in particolare per coloro che hanno aderito al pacchetto Sky Sport e Sky Calcio.

L’offerta è valida dal momento della sottoscrizione al 31 maggio 2020 e prevede uno sconto di 15,20€ al mese. L’emittente televisivo ha deciso di venire incontro ai suoi clienti, poiché al momento non si conoscono le date e modalità di ripresa dei campionati.

Tale promozione non sarà automatica ed è attivabile attraverso il sito di Sky, nella pagina “Fai da te”. A quel punto, nella categoria promozioni, si può trovare la voce “Sconto Coronavirus” e da lì si può confermare l’operazione attraverso l’opzione “richiedi lo sconto”. Una volta terminata questa procedura, si viene indirizzati in una pagina in cui comparirà la scritta “L’opzione è andata a buon fine”.

A causa di un sovraccarico di richieste nelle ultime ore, dopo aver fatto la procedura è possibile che arrivi un messaggio di errore, il quale indica che l’operazione non è andata in porto. In quel caso, è necessario riprovare in un secondo momento, rispettando le medesime operazioni.

Ecco il comunicato con il quale Sky ha annunciato lo sconto: “In questo momento di difficoltà, vogliamo esserti ancora più vicino”, scrive Sky. “Per questo, tu che hai Sky Sport e Sky Calcio puoi richiedere uno sconto di 15,20€ al mese fino al 31/05/2020. Lo sconto è valido dall’adesione fino al 31/05/2020, ovvero pro-rata mensile”.

