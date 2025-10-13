Zidane: Tornerò ad allenare, ma sogno la nazionale francese

Fonte immagine: Closermag.fr

Dopo quattro anni di pausa dal calcio, Zinedine Zidane ha confermato di voler tornare in panchina. Tuttavia, l’ex campione di Juventus e Real Madrid ha chiarito che, almeno per ora, un ritorno a Torino è improbabile: il suo obiettivo resta la panchina della Francia.

L’ex fuoriclasse francese è stato tra gli ospiti del Festival dello Sport di Trento, dove ha condiviso riflessioni sulla sua carriera da giocatore, sul periodo da allenatore dei Blancos e sulle prospettive future. Sul palco con lui anche figure di spicco come Luciano Spalletti, Roberto Mancini, Zlatan Ibrahimović e Mario Balotelli.

“Tornerò sicuramente ad allenare”

Zidane non siede su una panchina dal 2021, anno in cui si è conclusa la sua seconda esperienza al Real Madrid, durante la quale ha conquistato tre Champions League consecutive e numerosi altri trofei. Nonostante il lungo periodo di inattività, la voglia di tornare non è mai scomparsa.

“Sì, tornerò sicuramente ad allenare,” ha dichiarato Zidane davanti al pubblico di Trento.

Un’affermazione che ha subito acceso l’entusiasmo dei tifosi e degli addetti ai lavori, molti dei quali sperano di rivederlo presto protagonista nel mondo del calcio.

“La Juventus mi è nel cuore, ma il mio sogno è la Francia”

Quando gli è stato chiesto se la Juventus potesse rappresentare una possibile destinazione per il suo ritorno, Zidane ha risposto con sincerità:

“Non lo so. Non è successo in passato, ho fatto altre scelte. La Juve è sempre nel mio cuore, mi ha dato tantissimo quando sono arrivato lì.”

Il francese non ha però chiuso completamente la porta a un ritorno in Italia, pur ribadendo che la sua priorità è un’altra:

“Per il futuro non so cosa succederà, ma il mio sentimento è chiaro: vorrei allenare una nazionale, in particolare la Francia. Non dico adesso, ma un giorno sì, mi piacerebbe davvero.”

Un futuro ancora tutto da scrivere

Zidane resta una delle figure più rispettate del calcio mondiale, sia per il talento mostrato in campo sia per i successi ottenuti da allenatore. Il suo ritorno potrebbe cambiare gli equilibri nel panorama europeo, ma il francese sembra intenzionato a prendersi il tempo necessario per scegliere il progetto giusto.

Con la panchina della Francia che potrebbe diventare disponibile nei prossimi anni, non è escluso che il sogno di Zizou di guidare i Bleus possa presto diventare realtà.

