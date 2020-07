Zanardi,nuova operazione: pianificato risveglio dal coma

Alex Zanardi ha subito la terza operazione nell’ospedale di Siena per una ricostruzione cranio-facciale, nel prossimo weekend si pensa di iniziare a procedere con un lento risveglio dal coma per il campione di Formula 1.

Fonte: Pinterest

Il tempo passa e Alex Zanardi è ancora in condizioni gravi ma stabili come nel momento in cui è entrato nell’ospedale di Siena. L’ex pilota di Formula 1 quel giorno era impegnato in una gara di handbike quando all’improvviso è arrivato un autotreno ed è avvenuto un incidente.

Oggi Zanardi ha subito il terzo intervento di tipo cranio–facciale per cercare di ricostruire la zona interessata dall’incidente. L’operazione è andata bene ed i medici hanno in mente di provare a risvegliare l’atleta 53enne dal come il prossimo fine settimana. In quell’occasione si potranno valutare gli effettivi danni ricevuti.

L’intervento è durato 5 ore e le condizioni di Alex rimangono sempre gravi e stabili. Dobbiamo pazientare e continuare ad aver fiducia in lui e nei medici. Forza Alex.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS