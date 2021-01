Calciomercato Napoli: Zaccagni come Rrahmani?

Zaccagni Napoli. Mattia Zaccagni è il nuovo nome caldo del calciomercato del Napoli. Il giocatore scaligero sta sorprendendo tutti con la maglia dell’Hellas Verona tanto da essere anche in ottica Nazionale. Per poter tentare l’assalto al giocatore, il DS del Napoli, Cristiano Giuntoli, spera in un’operazione analoga quella che ha portato in azzurro Amir Rrahmani.

Da ieri è iniziata ufficialmente la sessione invernale di calciomercato. Diverse squadre sono già al lavoro e il Napoli non fa eccezioni. La vittoria per 4-1 col Cagliari ha ridato speranza dopo le sconfitte con Inter, Lazio e il pareggio deludente col Torino. Il club partenopeo si sta già muovendo per sparare eventuali colpi in canna ed accontentare Rino Gattuso.

L’ultimo nome che sembrerebbe spuntare è quello di Mattia Zaccagni, centrocampista dell’Hellas Verona. Il giocatore sembra essere molto gradito dalla dirigenza azzurra tanto che Cristiano Giuntoli lo ha messo in cima alla lista. La concorrenza non manca, c’è anche il Milan, ma il Napoli potrebbe avrebbe un asso nella manica.

Zaccagni Napoli, operazione alla Rrahmani: se ne parlerà in estate

Classe 95, Zaccagni ha sorpreso tutti. Lui è uno dei fautori della grande annata dell’Hellas Verona che si trova a -4 punti dalla zona Europa League. Un vero e proprio exploit , quest’anno, per il giocatore di Cesena.

Indossa la maglia gialloblu da ben 4 anni ma solo ora sta venendo fuori mostrando le sue capacità. In 15 partite, in questa stagione, ha già collezionato 4 reti. Un vero e proprio centrocampista multitasking e Roberto Mancini ci starebbe facendo un pensiero per gli Europei.

Il suo lavoro per Ivan Juric è indispensabile ed ecco perché sia l’allenatore croato che il patron Maurizio Setti non vorrebbero privarsene. Per adesso il giocatore non si muove, è troppo importante per la squadra che sta volando sull’onda dell’entusiasmo.

Il Napoli, però, ha un certo feeling per le trattative col Verona. Infatti, oltre che a Jorginho in passato, anche Amir Rrahmani è passato in azzurro. Il kosovaro, però, non ha mai giocato una partita da titolare ed ha esordito solo domenica contro il Cagliari entrando a pochi minuti dal termine del match. Per Zaccagni, il Verona chiede 15 milioni di euro, una cifra che spaventa tutte le concorrenti.

Più ragionevole che se ne possa parlare in estate, a stagione terminata. Il Milan non ha presentato ancora un’offerta ufficiale mentre il Napoli vorrà già muoversi, puntando al ribasso. Giuntoli farà leva sui buoni rapporti con la società veneta per poter strappare e cercare di portare a Napoli il talento ex Venezia.

