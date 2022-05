Wyss e Boehly hanno acquistato il Chelsea per 3,5 miliardi da Abramovich

Premier League, la cordata formata da Todd Boehly e Hansjörg Wyss è in pole position per acquistare il Chelsea. Offerta da 3,5 miliardi. Si attende chiusura a breve.

Il Chelsea potrebbe aver trovato i nuovi proprietari: sono Todd Boehly e Hansjörg Wyss, che hanno unito gli sforzi per rilevare il club campione d’Europa in carica, strappato a Roman Abramovich dalle sanzioni inflitte dal governo Johnson ai magnati russi sul suolo britannico.

Todd Boehly, quarantasei anni, è cofondatore della società di investimenti Eldridge Industries, nonché già uomo di sport, possedendo il 20% dei Dodgers di Los Angeles. Hansjörg Wyss, businessman e filantropo elvetico. Wyss ha fondato, insieme ad altri soci, Synthes, azienda leader nella produzione di apparecchiature mediche. Nel corso della sua vita ha poi dato un contributo al sociale con la creazione di Wyss, fondazione che reca il suo nome, e si occupa di tutela ambientale.

Il Chelsea potrebbe dunque finire nelle mani di questa cordata anglo-svizzera, dacché New York Raine Group, l’istituto di credito incaricato dal Governo di gestire la vendita della società dopo che questa è stata sottratta ad Abramovich, ha ritenuto la proposta di Wyss e Bohely quella più convincente.

Anche più dell’offerta da 4,25 miliardi di sterline presentata da Jim Ratcliffe, proprietario del colosso chimico Ineos, che nutriva progetti di grandezza tanto per il club, quanto per l’impianto sportivo di Stamford Bridge. O quella di Martin Broughton, uomo d’affari precedentemente impegnato nell’ambito dei trasporti aerei, che aveva coinvolto nel progetto anche due icone dello sport britannico, quali Lewis Hamilton e Serena Williams.

Non c’è ancora alcuna ufficialità, ma Wyss e Bohely sono dati in pole per l’acquisizione del club. Un club che, dopo aver collezionato 19 trofei in 21 anni, si trova a voltare pagina con la stessa voglia di vincere.