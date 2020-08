Wyscout: Top11 Serie A 2019-2020 e Under 21

Il sito di statistiche Wyscout ha pubblicato la Top11 e la Top11 Under 21 della stagione di Serie A 2019-2020

Con il campionato concluso, è tempo di stilare i migliori giocatori e le migliori formazioni della Serie A 2019-2020, che ha visto la vittoria della Juventus, al nono Scudetto consecutivo.

Il sito specializzato alle statistiche di calcio, il famoso Wyscout, ha stilato la formazione tipo, la cosiddetta Top11, della stagione, basandosi sulle statistiche del database Wyscout Rankings, che ordina i giocatori in una competizione per ogni posizione non in base a scelte editoriali, ma in base ad un indice.

Nella Top11 assoluta della Serie A 2019-2020 c’è predominio Atalanta, arrivata quarta in classifica, grazie a Rafael Toloi, Berat Djimsiti, Robin Gosens in difesa e Papu Gomez a centrocampo, mentre dei campioni della Juventus ci sono solo Lukasz Szczesny e Cristiano Ronaldo, clamorosamente out il MVP della Lega Serie A, Paulo Dybala, e soprattutto Romelu Lukaku dell’Inter, visto che l’attacco è completato dal capocannoniere e recordman Ciro Immobile della Lazio e da Lorenzo Insigne del Napoli.

In difesa è stato premiato Davide Faraoni dell’Hellas Verona, così come a centrocampo ci sono l’assistman del campionato, Luis Alberto, e Dejan Kulusesvski del Parma, eletto miglior giovane della Lega Serie A, a concludere il 4-3-3.

Il sito, però, ha stilato anche la formazione tipo e la Top11 degli Under 21 della Serie A 2019-2020, in cui risaltano agli occhi le doppiette di Milan, Bologna e Fiorentina con Gigio Donnarumma a porta, Takehiro Tomyiasu, Nikola Milenkovic, Theo Hernandez in una difesa completata da Mathijs De Ligt della Juventus, Moussa Barrow e Federico Chiesa nel tridente d’attacco concluso da Justin Kluivert della Roma.

Infine, a centrocampo è stato confermato giustamente Kulusevski al fianco di Sandro Tonali del Brescia e Manuel Locatelli del Sassuolo, probabilmente la grande sorpresa di questa stagione.

Top 11 Serie A 2019-2020:

Szczesny (Juventus); Faraoni (Hellas Verona), Toloi (Atalanta), Djimsiti (Atalanta), Gosens (Atalanta); Kulusevski (Parma), Luis Alberto (Lazio), Gomez (Atalanta), Insigne (Napoli); Immobile (Lazio), Cristiano Ronaldo (Juventus).

Top 11 Under 21 Serie A 2019-2020:

Donnarumma (Milan); Tomiyuasu (Bologna), Milenkovic (Fiorentina), De Ligt (Juventus), Hernandez (Milan); Kulusevski (Parma), Tonali (Brescia), Locatelli (Sassuolo), Kluivert (Roma); Barrow (Bologna), Chiesa (Fiorentina).

