Wyscout: Top11 Premier League 2019-2020 e Under 21

Il sito di statistiche Wyscout ha pubblicato la Top11 e la Top11 Under 21 della stagione di Premier League 2019-2020

Il campionato più bello del mondo si è confermato tale, grazie ad una stagione davvero bellissima e piena di record, certificata dalla vittoria della Premier League del Liverpool dopo tantissimi anni di astinenza.

Il sito specializzato alle statistiche di calcio, il famoso Wyscout, ha stilato la formazione tipo, la cosiddetta Top11, della stagione, basandosi sulle statistiche del database Wyscout Rankings, che ordina i giocatori in una competizione per ogni posizione non in base a scelte editoriali, ma in base ad un indice.

Nella Top11 assoluta della stagione di Premier League c’è assoluto dominio del Liverpool, visto che in difesa ci sono Trent Alexander-Arnold, Virgil Van Dijk e Andrew Robertson insieme a Harry Maguire del Manchester United, che, ricordiamo, è conosciuto anche come il difensore più costoso di tutti i tempi, oltre agli ineluttabili Mohamed Salah e Saido Manè, assolutamente scontati.

La grande sorpresa è proprio l’assenza di Alisson, visto che gli è stato preferito Jordan Henderson, il portiere della rivelazione, nonché neo promossa, Sheffield United.

Comunque, il centrocampo è completato da Kevin De Bruyne, unico giocatore della grande delusione, il Manchester City, e da Mason Mount, il miglior giocatore del nuovo Chelsea, mentre in attacco non poteva non esserci Pierre Emerick Aubameyang, l’unico a salvarsi nell’Arsenal, e il bomber del Wolverhampton, Raul Jimenez.

Due giocatori confermati anche nella Top 11 dell’Under 21 della Premier League 2019-2020, cioè Alexander-Arnold e Mount, ma il dominio è confermato da parte del Chelsea, al quale si aggiunge quello del Manchester United, grazie alla presenza di Fikayo Tomori, Daniel James, Marcus Rashford, forse il grande assente nella Top11 assoluta, e Tammy Abraham, grande rivelazione nella prima parte di stagione.

Infine, a porta è stato scelto Aaron Ramsdale del Bournemouth, che ha anche Dominic Solanke in attacco, Eric Garçia, che ha fatto tanto parlare il suo non rinnovo con il Manchester City, Jamal Lewis del Norwich retrocesso e la sorpresa Declan Rice del West Ham.

Top 11 Premier League 2019-2020:

Henderson (Sheffield Utd); Alexander-Arnold (Liverpool), Maguire (Manchester United), Van Dijk (Liverpool), Robertson (Liverpool); Salah (Liverpool), Mount (Chelsea), De Bruyne (Manchester City), Mane (Liverpool); Aubameyang (Arsenal), Jimenez (Wolverhampton).

Top 11 Under 21 Premier League 2019-2020:

Ramsdale (Bournemouth); Alexander-Arnold (Liverpool), Tomori (Chelsea), Garcia (Manchester City), Lewis (Norwich City); James (Manchester Utd), Rice (West Ham Utd), Mount (Chelsea), Rashford (Manchester Utd); Solanke (Bournemouth), Abraham (Chelsea).

