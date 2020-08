Wyscout: Top11 Ligue 1 2019-2020 e Under 21

Il sito di statistiche Wyscout ha pubblicato la Top11 e la Top11 Under 21 della stagione di Ligue 1 2019-2020

E’ stato l’unico top campionato a sospendere anzitempo per l’emergenza Coronavirus, al secolo Covid-19, ma la Ligue 1 ha regalato la solita conferma del PSG, ancora campione di Francia.

Il sito specializzato alle statistiche di calcio, il famoso Wyscout, ha stilato la formazione tipo, la cosiddetta Top11, della stagione, basandosi sulle statistiche del database Wyscout Rankings, che ordina i giocatori in una competizione per ogni posizione non in base a scelte editoriali, ma in base ad un indice.

Nonostante il dominio in campionato, il PSG può contare solo su Angel Di Maria, Neymar e Kylian Mbappe nella Top 11 assoluta della Ligue 1 2019-2020, visto che a dominare è a sorpresa il Reims, a cominciare dal portiere, Slobodan Rajkovic, continuando con la difesa, grazie a Axel Disasi, Yunis Abdelhamid e Hassane Kamara, quartetto completato da Bouna Sarr.

A centrocampo altra sorpresa, questa volta quella di Nicolas De Preville del Bordeaux, che fino ad un anno fa faceva l’attaccante, insieme ovviamente a Morgan Sanson, finalmente esploso con il Marsiglia, mentre in attacco c’è Yassim Ben Yedder del Monaco.

Tanti uomini mercato, invece, nella Top 11 degli Under 21 della stagione, come dimostrano Mohamed Simakan dello Strasburgo, Boubacar Kamara del Marsiglia, Houssem Aouar del Lione e il già ceduto Victor Osimhen del fu Lille.

Insieme ai confermati DIsasi e Mbappe, la formazione è completata dall’ex italiano Alban Lafont e da Ludovic Blas del Nantes, Faitout Maouassa del Rennes, Ibrahim Sangarè del Tolosa e Mounir Chouiar del Dijon.

Top 11 Ligue 1 2019-2020:

Rajkovic (Reims); Sarr (OM), Disasi (Reims), Abdelhamid (Reims), Kamara (Reims); Di Maria (PSG), Sanson (OM), De Preville (Bordeaux), Neymar (PSG); Mbappé (PSG), Ben Yedder (Monaco).

Top 11 Under 21 Ligue 1 2019-2020:

Lafont (Nantes); Simakan (Strasburgo), Kamara (OM), Disasi (Reims), Maouassa (Rennes); Blas (Nantes), Sangaré (Tolosa), Aouar (OL), Chouiar (Digione); Osimhen (Lille), Mbappé (PSG).

