Wyscout: Top11 Liga 2019-2020 e Under 21

Il sito di statistiche Wyscout ha pubblicato la Top11 e la Top11 Under 21 della stagione di Liga 2019-2020

E’ successo di tutto dopo il lockdown, con una clamorosa rimonta del Real Madrid, che è riuscito a vincere la Liga dopo anni di delusioni.

Il sito specializzato alle statistiche di calcio, il famoso Wyscout, ha stilato la formazione tipo, la cosiddetta Top11, della stagione, basandosi sulle statistiche del database Wyscout Rankings, che ordina i giocatori in una competizione per ogni posizione non in base a scelte editoriali, ma in base ad un indice.

E, infatti, proprio il Real Madrid domina nella Top11 della Liga 2019-2020, insieme, clamorosamente, alla Real Sociedad, che ha spodestato l’Atletico Madrid, i cui giocatori sono i grandi assenti nelle formazioni tipo di questa stagione.

Oltre a Thibaut Courtois a porta, i campioni di Spagna possono contare su Sergio Ramos e Karim Benzema, i due giocatori fondamentali per la vittoria del titolo, mentre i baschi fanno registrare le presenze di Mikel Merino e Mikel Oyarzabal a centrocampo.

Solo due giocatori del Barcellona, Gerard Pique e Lionel Messi, mentre meritatissima la scelta di premiare Emerson Royal del Betis Siviglia e l’incredibile Joselu dell’Alaves, con Pervis Estupinan dell’Osasuna e il redivivo Raul Garçia dell’Athletic Bilbao a completare il 4-4-2.

Tante conferme nella Top 11 degli Under 21 della Liga 2019-2020, visto che ci sono Emerson e Estupinan, ma il dominio della Real Sociedad è ancora più palese con i vari Marten Odegaard e Aleksander Isak.

Ecco, invece, l’unico giocatore dei Colchoneros, cioè Joao Felix, mentre a porta c’è Juan Soriano, rinato al Leganes, con Eder Militao del Real Madrid e Jules Koundè del Siviglia a completare la difesa.

Per il resto, spazio alla sorpresa Takefusa Kubo del Maiorca, Yangel Herrera del Granada e lo stantuffo Marc Cucurella del Getafe nel 4-4-2.

Logo uffiale della Liga, immagine del profilo della pagina “Facebook” ufficiale della Liga

Top 11 Liga 2019-2020:

Courtois (Real Madrid); Emerson (Betis), Piqué (Barcellona), Ramos (Real Madrid), Estupinan (Osasuna); Messi (Barcellona), Merino (Real Sociedad), Raul Garcia (Athletic), Oyarzabal (Real Sociedad); Joselu (Alaves), Benzema (Real Madrid).

Top 11 Under 21 Liga 2019-2020:

Soriano (Leganes); Emerson Royal (Betis), Koundé (Siviglia), Eder Militao (Real Madrid), Estupinan (Osasuna); Kubo (Maiorca), Herrera (Granada), Odegaard (Real Sociedad), Cucurella (Getafe); Joao Felix (Atletico Madrid), Isak (Real Sociedad).

