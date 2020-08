Wyscout: Top11 Bundesliga 2019-2020 e Under 21

Il sito di statistiche Wyscout ha pubblicato la Top11 e la Top11 Under 21 della stagione di Bundesliga 2019-2020

La Bundesliga è stato il primo campionato a ricominciare, dettando quindi le basi e i regolamenti per la ripresa del calcio dopo il lungo lockdown, vedendone poi la conclusione prima di tutte con la vittoria schiacciante del Bayern Monaco.

Il sito specializzato alle statistiche di calcio, il famoso Wyscout, ha stilato la formazione tipo, la cosiddetta Top11, della stagione, basandosi sulle statistiche del database Wyscout Rankings, che ordina i giocatori in una competizione per ogni posizione non in base a scelte editoriali, ma in base ad un indice.

Campioni per la nona volta consecutiva e dominio assoluto per il Bayern Monaco nella Top 11 assoluta della Bundesliga 2019-2020, visto che in difesa Wyscout ha scelto David Alaba, mentre in mediana Thomas Mueller, assistman del campionato, e in attacco il capocannoniere e recordman Robert Lewandowski.

La grande sorpresa è Yann Sommer del Borussia Moenchengladbach, mentre in difesa era impossibile non scegliere Achraf Hakimi e Mats Hummels del Borussia Dortmund insieme a Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte, clamorosamente preferito ad Alphonse Davies.

A centrocampo ci sono i talentuosi Jadon Sancho, Kay Havertz del Bayer Leverkusen e Marcus Thuram, mentre in attacco a completare il 4-4-2 è Timo Werner del Lipsia.

E’ proprio Davies del Bayern Monaco il miglior giocatore della Top 11 degli Under 21 della stagione del campionato tedesco, ma ci sono anche le conferme di Hakimi, Haverz e Sancho.

Inaspettata, invece, la presenza di Amadou Zagadou del Borussia Dormund, visti gli errori di troppo commessi durante l’arco del campionato, al fianco di Deyot Upamecano, a protezione di Florian Muller del Mainz a porta.

Infine, spazio ai gioielli dell’Hertha Berlino in attacco, cioè Matheus Cunha e Dosu Lukebakio, mentre il centrocampo è completato da Felix Baumgartner dell’Hoffenheim e la sorpresa Ruben Vargas dell’Augsburg.

Bundesliga logo

Top 11 Bundesliga 2019-2020:

Sommer (Gladbach); Hakimi (Dortmund), Alaba (Bayern), Hummels (Dortmund), Kostic (Eintracht); Sancho (Dortmund), Havertz (Bayer), Muller (Bayern), Thuram (Gladbach); Werner (RB Lipsia), Lewandowski (Bayern).

Top 11 Under 21 Bundesliga 2019-2020:

Muller (Mainz); Hakimi (Dortmund), Zagadou (Dortmund), Upamecano (Lipsia), Davies (Bayern); Sancho (Dortmund), Baumgartner (Hoffenheim), Havertz (Bayer), Vargas (Augsburg); Cunha (Herta), Lukebakio (Herta).

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS