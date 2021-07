Wimbledon, i risultati del 02-07-2021: avanti Berrettini e Sonego

L’Italia fa due su quattro nella giornata di Wimbledon: Berrettini e Sonego avanzano al prossimo turno. Salutano Mager e Giorgi.

Due su quattro: il bilancio dell’Italia in questa giornata a Wimbledon si chiude con le affermazioni di Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, mentre devono abbandonare la scena Gianluca Mager e Camila Giorgi, che lascia il tennis tricolore orfano di un’interprete femminile sull’erba londinese.

Berrettini ha battuto l’olandese Botic van de Zandschulp, numero 181 al mondo, giustiziere del nostro Paolo Lorenzi durante le qualificazioni, in tre set (6-3; 6-4; 7-6), salvando anche due set point nel terzo parziale. Con questa vittoria il giovane tennista romano ha raggiunto Fabio Fognini al terzo turno, dove il ligure affronterà Rublev. Al terzo turno ci sarà anche Lorenzo Sonego, che non ha certo avuto vita semplice contro il colombiano, numero 112 del ranking ATP, Daniel Elahi Galan Riveros (4-6; 6-3; 7-6; 6-1). Al femminile, infine, saluta la scena Camila Giorgi. Alla pesarese non riesce l’impresa di battere Muchova, che si impone in tre set (6-3; 6-7; 6-3).

Per ciò che riguarda il resto del tabellone, sono tanti i big che accedono al turno successivo. Al femminile, la numero uno Barty e Cori Gauff superano le rispettive avversarie, Blinkova e Vesnina, in due set, mentre una sorpresa arriva dal match tra Svitolina e la polacca Linette, dal quale l’ucraina esce sconfitta con i punteggi di 6-3; 6-4.

Nel torneo maschile, continua a brillare imperitura la stella di Roger Federer. Il re ha battuto l’esperto Richard Gasquet in un match dal sapore retrò (7-6; 6-1; 6-4). Passano anche Cilic, vincitore su Bonzi, e Zverev (7-5; 6-2; 6-3) su Sandgren.

