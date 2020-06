F1, Williams rivela la nuova livrea del 2020

La Williams in questa stagione 2020 ha dovuto provvedere a creare una nuova livrea. Infatti, durante la lunghissima pausa “estiva” anticipata a causa del Coronavirus, abbiamo appreso la notizia del divorzio fra la scuderia inglese con sede a Groove ed il suo sponsor principale (nonchè title sponsor) la ROK.it.

Essendo previsto il primo Grand Prix a fine marzo, la prima livrea ufficiale era ovviamente già pronta. Tuttavia, lo staff si è messo al lavoro ed ecco qui le prime immagini della livrea ufficiale della Williams per la stagione 2020.

Le immagini della nuova livrea Williams. Fonte: Account Twitter ufficiale Williams

Williams: livrea n.2 del 2020

Dopo l’addio della ROK.it la Williams decide di eliminare il rosso dai suoi colori. Ha optato,invece, per tonalità fredde come il bianco– il tipico colore della scuderia di Grove- e un azzurrino freddo e tenue, molto chiaro. Per non creare una livrea dai toni troppo smorzati ecco quà e là qualche tocco di nero.

La base è quindi completamente bianca, con l’azzurrino che parte dal muso e si dilunga lungo tutto il profilo della monoposto fino a finire nella zona coca-cola del retrotreno nella parte posterior, dove spicca il nero. Ma i tocchi azzurri non finiscono qui: una “pennellata” , infatti, compare anche lungo la pinna del cofano.

Infine, lungo tutta la fiancata appare il nuovo sponsor, Sofina, proprio dove durante test pre-stagionali capeggiava in un rosso vistoso la scritta ROK.it. L’ex sponsor è destinato, invece, a finire in Mercedes a quanto pare.

