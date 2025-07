Colpo della Fiorentina: preso Kospo difensore del Barcellona

La Fiorentina continua a muoversi con grande attenzione sul mercato, puntando non solo a rinforzare l’organico con giocatori pronti, ma anche ad assicurarsi giovani talenti internazionali di prospettiva.

Nelle ultime ore, è stato definito un accordo con il Barcellona per il cartellino del difensore centrale Eman Kospo, classe 2006, considerato uno dei profili più interessanti del vivaio blaugrana.

Il trasferimento, secondo fonti vicine alla trattativa, sarà completato nei prossimi giorni con una cifra inferiore al milione di euro e una clausola sulla futura rivendita a favore del club catalano.

Operazione in prospettiva: Kospo vestirà la maglia viola

L’operazione Kospo rappresenta un investimento strategico da parte della dirigenza viola, che ha seguito il calciatore per diversi mesi. Nato nel 2006, Kospo ha giocato da titolare nella squadra Under 19 del Barcellona nella stagione 2024-25, collezionando 12 presenze, di cui 3 nella prestigiosa UEFA Youth League, la competizione europea per club giovanili che spesso rivela i futuri protagonisti del calcio internazionale.

Il suo stile di gioco ricorda quello dei moderni centrali difensivi: intelligente nelle letture difensive, bravo nella costruzione dal basso, con un buon senso della posizione e ottime doti fisiche. Le sue origini kosovare e la formazione in una delle cantere più prestigiose del mondo, come quella del Barcellona, lo rendono un profilo intrigante e tutto da scoprire nel contesto della Serie A.

Nuovo corso viola: Pioli al centro del progetto, giovani in rampa di lancio

Con l’arrivo di Stefano Pioli sulla panchina viola, dopo l’addio anticipato di Raffaele Palladino, la Fiorentina inaugura un nuovo ciclo improntato su identità, progettualità e sviluppo tecnico. Kospo sarà il secondo rinforzo difensivo dopo l’acquisto di Mattia Viti dall’Empoli, ma non è l’unico giovane ad approdare a Firenze in questa sessione estiva: è arrivato anche il centrocampista Jacopo Fazzini, altro prospetto classe 2003 proveniente dall’Empoli.

La linea tracciata dal club è chiara: costruire una rosa con una base giovane e italiana, affiancata da colpi mirati di esperienza. L’obiettivo è creare una squadra competitiva nel medio-lungo periodo, capace di crescere sotto la guida di un tecnico esperto come Pioli e di garantire continuità sia in campionato che nelle coppe.

Una Fiorentina che guarda al futuro

Il colpo Kospo non è soltanto una mossa per il presente, ma un segnale di lungimiranza. La società viola punta a creare valore sportivo ed economico, proprio come già fatto in passato con altri giovani lanciati nel grande calcio. L’accordo con il Barcellona, che prevede anche una percentuale sulla futura rivendita, dimostra che entrambe le parti credono nel potenziale del giocatore.

Nelle prossime settimane, Kospo sarà atteso a Firenze per le visite mediche e la firma ufficiale del contratto. Potrebbe inizialmente essere aggregato alla Primavera o alla seconda squadra, ma non è escluso che venga già valutato in ritiro da Pioli per un possibile inserimento graduale in prima squadra.