Affare fatto: Beukema è un nuovo giocatore del Napoli

Affare chiuso tra Napoli e Bologna: Sam Beukema è ufficialmente un nuovo giocatore azzurro. Il difensore centrale olandese, classe 1998, arriva alla corte di Antonio Conte per una cifra complessiva di 30 milioni di euro più bonus, come confermato da più fonti, tra cui Sky Sport Italia e Fabrizio Romano.

L’ex Bologna è atteso martedì al raduno dei campioni d’Italia, pronto a cominciare la sua nuova avventura al Maradona.

Sam Beukema

Colpo in difesa: Beukema al centro del progetto

Beukema era da settimane il primo obiettivo del Napoli per la difesa, individuato dalla dirigenza azzurra come rinforzo ideale per il nuovo corso targato Conte. Dopo una lunga trattativa, è arrivata la fumata bianca: le due società hanno scambiato i documenti ufficiali nelle ultime ore, finalizzando l’operazione da oltre 30 milioni di euro.

Il calciatore aveva già raggiunto l’accordo sull’ingaggio con il club partenopeo, esprimendo a più riprese il desiderio di vestire l’azzurro. Il Bologna ha provato a trattenerlo, ma la volontà del giocatore e l’offerta irrinunciabile del Napoli hanno portato alla conclusione positiva della trattativa.

Beukema lascia Bologna dopo due stagioni da protagonista

Arrivato in Serie A nel 2023 dall’AZ Alkmaar per circa 8 milioni di euro, Sam Beukema ha disputato 65 presenze con la maglia rossoblù, diventando una pedina fondamentale della squadra che ha conquistato la Coppa Italia e brillato in campionato. La sua crescita è stata esponenziale, tanto da attirare le attenzioni di top club italiani ed europei.

Con il passaggio al Napoli, Beukema compie un importante salto di qualità e sarà chiamato a guidare una retroguardia che Conte intende rendere solida e impenetrabile. La sua forza fisica, intelligenza tattica e abilità nel gioco aereo lo rendono il profilo perfetto per il nuovo assetto difensivo del tecnico salentino.

Non solo Beukema: il Napoli costruisce il nuovo ciclo

Il centrale olandese rappresenta il secondo rinforzo in difesa per il Napoli dopo l’arrivo del giovane Luca Marianucci dall’Empoli. Inoltre, il club partenopeo ha già piazzato un altro colpo di peso con l’arrivo a parametro zero di Kevin De Bruyne, ex stella del Manchester City.

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha promesso ulteriori innesti di alto livello per rinforzare la rosa e permettere a Conte di lottare su tutti i fronti. Con Beukema, il Napoli dimostra di voler ripartire da basi solide e di puntare ancora una volta in alto, in Italia e in Europa.