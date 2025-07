Juventus: accordo sempre più vicino per Jadon Sancho

La Juventus avrebbe raggiunto un accordo totale col calciatore Jadon Sancho per quanto riguarda l’ingaggio dell’esterno inglese. Il calciatore, reduce da una stagione in prestito al Chelsea, avrebbe accettato un contratto quadriennale da oltre 5 milioni di euro netti a stagione più un Bonus fino a 1,5 milioni e opzione per un quinto anno.

Sancho pronto al sacrificio per vestire bianconero

L’accordo tra la Juventus e il giocatore prevede una riduzione dell’ingaggio rispetto allo stipendio percepito attualmente al Manchester United, segnale evidente della volontà di Sancho di rilanciarsi in un nuovo contesto. La destinazione bianconera è stata prioritaria per il classe 2000, che avrebbe rifiutato altre proposte pur di trasferirsi a Torino e ritrovare continuità e fiducia dopo anni difficili in Premier League.

Il suo contratto con i Red Devils scade nel 2026, ma le parti sono al lavoro per chiudere l’accordo definitivo tra i club, con la Juventus che punta a chiudere entro la prossima settimana. L’offerta della Vecchia Signora è di circa 15 milioni di euro complessivi, inclusi i bonus, mentre il Manchester United chiede 25 milioni ma è disposto a trattare pur di chiudere una cessione che liberi spazio salariale.

Juventus: non solo Sancho, nel mirino anche Conceição

In parallelo, la dirigenza juventina sta continuando i contatti con il Porto per cercare di trattenere Francisco Conceição, altro esterno offensivo molto apprezzato da Thiago Motta. L’obiettivo è chiaro: costruire un reparto d’attacco giovane, veloce e tecnico, capace di adattarsi agli schemi offensivi del nuovo allenatore.

La Juventus spera di poter contare su entrambi i talenti per la prossima stagione, ma sarà necessario liberare spazio in rosa, con le probabili cessioni di Samuel Iling-Junior, Mbangula e Nico Gonzalez, quest’ultimo richiesto da diversi club spagnoli.

Jadon Sancho: un talento da rilanciare

Acquistato dal Manchester United nel 2021 per 85 milioni di euro dal Borussia Dortmund, Sancho non è mai riuscito ad affermarsi stabilmente a Old Trafford. Le sue prestazioni altalenanti e alcune frizioni con lo staff tecnico lo hanno portato fuori dai piani della squadra inglese, che ha deciso di prestarlo al Chelsea per la stagione 2024-25. Ora, la Juventus vuole dargli una nuova chance, contando sulla sua velocità, dribbling e visione di gioco per riportarlo ai livelli che l’avevano reso uno dei talenti più promettenti del calcio europeo.