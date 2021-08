Vuelta a Espana 2021: Philipsen vince in volata a Burgos

Prima tappa in linea (Caleruega-Burgos) per la Vuelta a Espana 2021: Jasper Philipsen (Alpecin) non tradisce le aspettative e vince al termine di una volata serrata.

È Jasper Philipsen il vincitore della prima tappa in linea di questa Vuelta a Espna 2021: i 166 chilometri che separano Caleruega e Burgos non presentavano alcuna difficoltà altimetrica, prestandosi all’arrivo in volata delle migliori ruote veloci.

Pronostico rispettato, con il gruppo che si è ricompattato a circa 20 chilometri dalla fine, dopo una fuga a tre che ha visto protagonisti gli iberici Diego Rubio (Burgos), Sergio Martìn (Caja Rural) e Xabier Azparren (Euskaltel). Davanti al plotone si sono messi dunque gli uomini della Deceuninck e della Ag2R, nel tentativo di favorire i propri velocisti.

Volata aperta, a 400 metri dal traguardo, dal nostro Matteo Trentin, sopravanzato da Juan Sebastian Molano. Alla ruota del colombiano si piazza proprio Philipsen, nel tentativo di sfruttarne la scia, mentre parallelamente Fabio Jakobsen provava a soffiargli la vittoria sulla parte opposta del rettilineo. Vittoria arrivata solo al fotofinish per Philipsen, mentre la maglia rossa rimane sulle spalle di Roglic, che conserva un vantaggio di 4 e 10 secondi rispettivamente su Aranburu (oggi sesto) e Matthews (terzo al traguardo). Domani tappa lunga, di oltre 200 chilometri, con arrivo in altura a Picòn Blanco. Sarà forse l’occasione di dare una prima scossa alla classifica generale.

