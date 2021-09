Voti e Pagelle Udinese-Napoli 0-4: poker azzurro e primo posto in classifica

Voti e Pagelle Udinese-Napoli: termina 0-4 la sfida della Dacia Arena di Udine tra i bianconeri di Luca Gotti e gli azzurri di Luciano Spalletti. A decidere il match valevole per la 4° giornata di campionato in Serie A sono le reti di Osimhen e Rrahmani nel primo tempo e Koulibaly e Lozano nel secondo.

Dopo il pareggio di qualche giorno fa in casa del Leicester City nella 1° giornata della fase a gironi di Europa League e in attesa di scendere in campo giovedì sera a Marassi contro la Sampdoria di Roberto D’Aversa, il Napoli di Luciano Spalletti batte 4 a 0 l’Udinese di Luca Gotti e sale al primo posto in classifica a quota 12 punti scavalcando, in un solo colpo, Inter e Milan. Si interrompe, invece, dopo 2 vittorie e 1 pareggio la striscia di risultati utili consecutivi dei friulani. A decidere il match della Dacia Arena, valevole per la 4° giornata di campionato in Serie A sono le reti di Osimhen e Rrahmani nel primo tempo e Koulibaly e Lozano nel secondo.

Voti e Pagelle Udinese-Napoli 0-4, 4° giornata Serie A 20-09-2021.

Voti e Pagelle Udinese-Napoli 0-4: migliori e peggiori

MIGLIORI UDINESE

Deulofeu 6: è l’unico dei suoi che prova a fare qualcosa, ma senza fortuna. Peccato.

PEGGIORI UDINESE

Samir 5: non certo una partita da ricordare quella di stasera per il difensore brasiliano che soffre vistosamente sia le poche iniziative di Politano che la netta superiorità fisica di Osimhen. Rimandato.

Pereyra 5: nessuno spunto, nessuna iniziativa, niente di niente. Bocciato.

Silvestri 5: nel secondo tempo impedisce ad Anguissa di segnare lo 0-4, ma nel primo si rende protagonista di un’uscita a vuoto che permette a Rrahmani di fare 0-2. L’ex Verona è portiere affidabile, ma stasera meno del solito. A metà.

Migliori e Peggiori Napoli

MIGLIORI

Osimhen 6.5: primo gol in campionato dopo i due segnati in Europa League al Leicester City e sufficienza piena portata a casa con merito. Infallibile.

Rrahmani 6.5: partita attenta e precisa quella del centrale kosovaro che toglie il posto a Manolas e al 35′ fa 0-2 con un colpo di testa su assist di Koulibaly. Concreto.

Koulibaly 6.5: dopo il gol segnato alla Juve, il senegalese trova la via del gol anche oggi con un siluro dall’interno dell’area friulana sul quale Silvestri non può fare nulla. Fantastico.

Insigne 6: nel primo tempo Osimhen appoggia in rete una sua conclusione che sarebbe finita in porta. Il capitano azzurro non segna, ma anche per lui la sufficienza non è assolutamente in discussione. Bene così.

Anguissa 6: come nella sfida di giovedì in casa del Leicester City, anche stasera l’ex Fulham si conferma nella lista dei migliori in campo. Perfetto.

PEGGIORI

Politano 5.5: un’iniziativa che porta all’ammonizione di Samir al 56′, poi il nulla. Andrà meglio la prossima.

