Voti e pagelle Sampdoria-Napoli 0-2: i partenopei rialzano la china e ora sono quarti

Digerita la disfatta di mercoledì pomeriggio in casa della Juventus, il Napoli di Gennaro Gattuso batte 2 a 0 a Marassi la Sampdoria di Claudio Ranieri e, in attesa di Fiorentina-Atalanta di stasera, si appropria del 4° quarto in classifica a -3 dalla Vecchia Signora e a +1 sui bergamaschi. Decidono il match del Ferraris le reti di Fabian Ruiz nel primo tempo ed Osimhen nel secondo. I doriani riassaporano l’amaro gusto della sconfitta dopo una vittoria e un pareggio nelle ultime due gare disputate.

Voti e pagelle Sampdoria-Napoli 0-2, 30° giornata Serie A 11-04-2021.

Voti e pagelle Sampdoria-Napoli 0-2: migliori e peggiori

MIGLIORI SAMPDORIA

Audero 7: il portiere ex Juventus è senza alcun dubbio il migliore in campo dei liguri. Sui due gol partenopei non può fare molto, ma i suoi interventi evitano ai doriani un passivo più pesante. Eroe.

Colley 6.5: Osimhen è un brutto cliente per qualsiasi difensore, ma il gambiano ha dalla sua un’esperienza decennale che gli consente di tenere sotto controllo la freschezza atletica del 9 ospite. Lottatore.

Bereszynski 6: tiene a bada Insigne giocando in maniera intelligente ed ordinata. Non si propone in avanti vista la presenza del capitano azzurro sulla sua fascia, ma la sufficienza è comunque meritata. Preciso.

PEGGIORI SAMPDORIA

Augello 4.5: come all’andata, anche al ritorno il terzino sinistro di Ranieri si conferma come uno dei peggiori in campo. Il Napoli comprende le sue difficoltà e giustamente agisce prevalentemente dalle sue parti. Bocciato.

Candreva 5: nessun tiro, nessuna iniziativa, niente di niente. Assente.

Jankto 5: gioca fuori ruolo e, purtroppo per lui, si vede. Il talento non gli manca, ma oggi si è visto veramente poco. Sacrificato.

Migliori e peggiori Napoli

MIGLIORI

Fabian Ruiz 7: partita perfetta del centrocampista spagnolo che trova anche la via del gol nel primo tempo. Ispirato come non mai, è sicuramente uno dei migliori in campo. Promosso.

Osimhen 6.5: Gattuso lo manda in campo dal primo minuto e il nigeriano ripaga il suo allenatore con una prestazione super impreziosita da una rete nel finale di partita che vale il definitivo 2-0. L’ex Lille sta pian piano ripagando gli 80 milioni di euro spesi per lui in estate da De Laurentiis. Ariete.

Koulibaly 6.5: gli attaccanti della Samp non lo superano praticamente mai. Interventi perfetti e puntuali che collocano meritatamente il senegalese nella lista dei migliori in campo. Muro.

PEGGIORI

Politano 5.5: partita sottotono dell’esterno ex Inter che si vede poco e niente non incidendo come dovrebbe. Andrà meglio la prossima. Rimandato.

Insigne 5.5: non gioca male, ma pecca spesso di cattiveria davanti ad Audero. Prova a fare la sua parte, ma con poca fortuna. A metà.

