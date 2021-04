Video Gol Highlights Sampdoria-Napoli 0-2: Sintesi 11-4-2021

Video Gol e Highlights Sampdoria-Napoli 0-2, 30° Giornata Serie A: la sblocca Fabian Ruiz, raddoppia Osimhen dopo la rete annullata a Thorsby

Il Napoli batte la Sampdoria allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, conosciuto anche come Stadio Marassi, nella trentesima giornata di Serie A, undicesimo turno del girone di ritorno.

I partenopei cancellano la sconfitta del recupero di mercoledì tornando in piena lotta per il quarto posto in classifica, visto che si portano a quota cinquantanove punti in classifica, a meno quattro dal secondo posto.

Brutta sconfitta per i liguri, che arrivavano dal pareggio in trasferta contro la seconda della classe e, soprattutto, da due risultati utili consecutivi.

Sintesi di Sampdoria-Napoli 0-2

E’ una partita a senso unico nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno possesso palla, mentre i padroni di casa si difendono dietro la linea della palla, provano a chiudere tutti gli spazi, senza però riuscire a ripartire in contropiede.

Gli ospiti macinano gioco ed occasioni, sbagliando di tutto sotto porta con Zielinski, clamorosamente poco cinico dopo una bellissima azione, e Insigne, sul quale è bravo Audero.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 37′ minuto quando gli ospiti sbloccano il risultato trovando la rete del vantaggio con Fabian Ruiz, al termine di una rapida azione di Zielinski e Osimhen.

I padroni di casa accusano il colpo e vanno in completa balia degli ospiti, che nel finale sfiorano il raddoppio con il tentativo di tap-in di Politano su cross dalla destra di Di Lorenzo.

Cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che i padroni di casa entrano in campo con grande aggressività, mentre gli ospiti cominciano ad allungarsi un po’, lasciando spazi tra i reparti.

Gli ospiti hanno più volte la possibilità di raddoppiare con Zielinski e Insigne, ma Audero alza la saracinesca e fa buona guardia, così come Ospina, che si fa trovare pronto sul destro di Quagliarella e due volte sul sinistro di Gabbiadini.

Al 75′ minuto i padroni di casa pareggerebbero con Thorsby, ma il VAR annulla tutto per un fallo su Koulibaly, forse esagerato, sul calcio d’angolo di Candreva.

Gol annullato, gol subito. Infatti, nel finale al 88′ minuto c’è tempo per il gol del raddoppio di Osimhen, che chiude i giochi sull’assist di Mertens.

Highlights e Video Gol di Sampdoria-Napoli 0-2:

Tabellino di Sampdoria-Napoli 0-2:

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Jankto, Damsgaard; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Claudio Ranieri

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Gennaro Gattuso

Gol: Fabian Ruiz, Osimhen

Ammoniti: Lozano, Koulibaly, Manolas

