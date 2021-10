Voti e Pagelle Roma-Napoli 0-0: giallorossi quarti, partenopei primi col Milan

Voti e Pagelle Roma-Napoli: termina 0-0 la sfida dello Stadio Olimpico, valevole per la 9° giornata di campionato in Serie A , tra i giallorossi di José Mourinho e gli azzurri di Luciano Spalletti. I capitolini, in attesa di Inter-Juventus, salgono al quarto posto in classifica, i partenopei, invece, agganciano il Milan in cima alla graduatoria.

Dopo la pesantissima sconfitta di giovedì sera in casa dei norvegesi del Bodø/Glimt, la Roma di José Mourinho ferma sullo 0-0 il Napoli di Luciano Spalletti e, in attesa di Inter-Juventus di stasera, sale al 4° posto in classifica. Si ferma ad 8 la striscia di vittorie consecutive dei partenopei che agganciano il Milan al primo posto in classifica a quota 25 punti. La sfida dello Stadio Olimpico, valevole per la 9° giornata di campionato in Serie A, termina senza vincitori né vinti.

Voti e Pagelle Roma-Napoli 0-0, 9° giornata Serie A 24-10-2021.

Voti e Pagelle Roma-Napoli 0-0: migliori e peggiori

MIGLIORI ROMA

Mancini 6.5: tenere a bada Osimhen non è semplice per nessuno, ma il difensore giallorosso non si lascia intimorire e sfodera una prestazione superba fatta di chiusure puntuali che fermano sempre sul nascere le iniziative del numero 9 azzurro. Muro.

Ibanez 6.5: come il compagno di reparto menzionato sopra, anche il centrale brasiliano non si fa mai superare da Osimhen. Pulito e preciso negli interventi, l’ex Atalanta è sicuramente uno dei migliori in campo. Perfetto.

Cristante 6: cuore, grinta e polmoni del centrocampo della Roma. Il classe ’95 gioca una partita di sacrificio che gli vale una più che meritata piena sufficienza. Promosso.

PEGGIORI ROMA

Abraham 5: un gol già fatto divorato al 28′ del primo tempo, per il resto niente di che. Sguardo alla prossima.

Mkhitaryan 5: partita sottotono del centrocampista armeno che finisce, purtroppo meritatamente, nella lista dei peggiori. Anonimo.

Zaniolo 4.5: nessuna giocata degna di nota e tanto egoismo che non giova alla sua squadra. Il numero 22 giallorosso è probabilmente il peggiore in campo dei suoi. Bocciato.

Migliori e Peggiori Napoli

MIGLIORI

Insigne 6: nel primo tempo calcia due volte verso la porta della Roma, ma senza fortuna. Il capitano azzurro gioca in maniera semplice non sbagliando mai la giocata. Senza infamia e senza lode.

Elmas 6: entra al 70′ al posto di Zielinski e in 20 minuti fa molto di più di quanto fatto dal polacco. Il macedone entra bene in partita e porta a casa un buon 6 in pagella. Bene così.

Koulibaly-Rrahmani 6: attenti e vigili, non sbagliano mai l’intervento confermandosi, ancora una volta, come una delle coppie difensive più affiatate, in questo momento, in Serie A. Insuperabili.

PEGGIORI

Osimhen 5.5: non gioca male, ma Mancini e Ibanez lo contengono efficacemente limitandone spesso le giocate. A metà.

Politano 5.5: si rende pericoloso con un calcio di punizione che finisce fuori al 19′ del primo tempo, dopodiché si vede solo per un passaggio che Osimhen gira verso la porta di Rui Patricio al 60′. Rimandato.

Zielinski 5: partita anonima del centrocampista polacco che, a parte un tiro al 32′ del primo tempo, non fa assolutamente nulla. Chi l’ha visto?

