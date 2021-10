Voti e Pagelle Napoli-Bologna 3-0: 9 vittorie su 10 per i partenopei che agganciano il Milan in cima alla classifica

Voti e Pagelle Napoli-Bologna: termina 3-0 la sfida del Diego Armando Maradona tra gli azzurri di Luciano Spalletti e i rossoblù di Sinisa Mihajlović. A decidere il match valevole per la 10° giornata di campionato in Serie A sono le reti di Insigne (doppietta su rigore) e Fabian Ruiz.

Dopo il pareggio per 0-0 di domenica scorsa contro la Roma di José Mourinho, il Napoli di Luciano Spalletti batte 3-0 il Bologna di Sinisa Mihajlović e aggancia il Milan di Stefano Pioli al primo posto in classifica a quota 28 punti. A decidere il match del Diego Armando Maradona, valevole per la 10° giornata di campionato in Serie A, sono una doppietta di Insigne su calcio di rigore e un gol di Fabian Ruiz nel primo tempo. Per i partenopei si tratta della 9° vittoria su 10 partite stagionali disputate. Per i felsinei, invece, quella odierna è la seconda sconfitta consecutiva dopo quella interna contro il Milan di sabato scorso.

Voti e Pagelle Napoli-Bologna 3-0, 10° giornata Serie A 28-10-2021.

Voti e Pagelle Napoli-Bologna 3-0: migliori e peggiori

MIGLIORI NAPOLI

Insigne 7: dopo aver sbagliato tre rigori consecutivamente, il capitano azzurro si fa perdonare trasformandone in rete due che gli permettono di salire a quota 114 gol con la maglia del Napoli. Magnifico.

Fabian Ruiz 6.5: il sinistro con cui fa 1-0 è un piacere per gli occhi da ammirare e riammirare. Il centrocampista spagnolo fa 3 in campionato disputando un’ottima partita che gli vale una più che meritata piena sufficienza. Perfetto.

Mario Rui 6: tante discese sulla fascia sinistra e qualche tiro in porta che avrebbe meritato più fortuna. Il terzino portoghese è sicuramente uno dei migliori in campo questa sera. Pendolino.

PEGGIORI NAPOLI

Lozano 5.5: ennesima prova abulica dell’attaccante messicano che finisce purtroppo meritatamente nella lista dei peggiori. Assente.

Migliori e Peggiori Bologna

MIGLIORI

Vignato 6: il giovane attaccante classe 2000 è sicuramente l’uomo con più fantasia dei rossoblù stasera. Nel primo tempo prova a fare qualcosa, ma senza fortuna. Nel secondo si vede giustamente di meno. Discreto.

Theate 6: match senza sbavature quello del difensore belga che argina bene Lozano portando a casa un meritato 6 in pagella. Attento.

De Silvestri 6: cuore e grinta di un Bologna purtroppo inferiore al Napoli. Il capitano rossoblù fa quel che può, ma oggi non era serata. Ultimo a morire.

PEGGIORI

Orsolini 5: un calcio di punizione che Ospina mette in angolo all’85’ e niente più. Rimandato.

Medel 5: esce sconfitto da ogni confronto con Osimhen e causa, con un ingenuo tocco di mano, il primo dei due calci di rigore trasformati da Insigne. Partita da dimenticare.

Svanberg 4: da un suo passaggio sbagliato nasce l’azione che porta all’1-0 di Fabian Ruiz. Come buona parte della sua squadra, anche lo svedese gioca una partita a dir poco pessima. Bocciato.

