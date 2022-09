Voti e Pagelle Udinese-Inter 3-1: tonfo per Inzaghi

Trionfo bianconero; gli uomini di Sottil arano l’Inter di Inzaghi con un netto 3 a 1

Match che parte subito forte per i nerazzurri che dopo 5 minuti passano in vantaggio con una super punizione di Barella. Il vantaggio è però solo una mera illusione poiché l’Inter si spegne gradualmente, complice anche un Inzaghi totalmente in confusione. Così al 23’ arriva la rete del pareggio dell’Udinese, da calcio piazzato è Skriniar a buttare sfortunatamente la palla nella propria porta. Nella ripresa i nerazzurri tentano un approccio più aggressivo ma la confusione e la poca cattiveria in campo è palpabile; i bianconeri invece prendono coraggio con ripartenze sempre più aggressive, fino ad arrivare alla rete del vantaggio al minuto 85 grazie al colpo di testa di Bijol. Gli uomini di Sottil chiudono poi i conti, in contropiede, grazie alla rete di Arslan al 93′.

Nerazzurri che cadono rovinosamente al Friuli, prestazione imbarazzante che lascia poco spazio ad attenuanti. La poca aggressività, la confusione, l’incapacità di reagire e per finire le discutibili scelte di Inzaghi portano l’Inter a fare i conti con un inizio di stagione a dir poco complicato. Sentimento opposto per l’Udinese di Sottil, che con la vittoria odierna si porta momentaneamente in testa alla classifica, mettendo in campo grande compattezza, un gioco fluido e tanta gioventù.

Migliori e Peggiori Udinese

MIGLIORI

Deulofeu 8: incontenibile, due assist e tanta qualità.

Bijol 7: annulla totalmente il duo d’attacco nerazzurro e firma anche la rete del vantaggio con un bellissimo colpo di testa.

Arslan 7: firma la rete che chiude i conti, mettendo tanta quantità e qualità in mezzo al campo.

Rodrigo Becao 6,5: partita solidissima, praticamente insuperabile.

Pereyra 6,5: corre inesorabilmente, con le sue incursioni procura due gialli agli avversari che mandano in tilt Inzaghi.

PEGGIORI

Nessuno.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Barella 6,5: segna un gran goal che però serve a poco; mette quantità ma la squadra non gira.

PEGGIORI

Skriniar 5: balla per tutto il match, condizione fisica pessima.

Dumfries 5: corre il più delle volte a vuote sbagliando diversi cross.

Gagliardini 5: totalmente anonimo.

De Vrij 5: entra in un momento cruciale, colpevole sul goal del vantaggio bianconero.