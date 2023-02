Voti e pagelle Sassuolo-Napoli 0-2: Kvara e Osimhen compongono la sinfonia azzurra

Voti e pagelle Sassuolo-Napoli 0-2: gli azzurri sbancano il Mapei Stadium con le reti dei soliti Kvara e Osimhen.

Alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, il Napoli non delude le aspettative al Mapei Stadium. Contro il Sassuolo, gli azzurri risolvono subito la pratica grazie alle reti della coppia che continua ad incantare: Kvara e Osimhen che continuano a regalare giocate e a far impazzire i tifosi azzurri.

Il Sassuolo, però, ad ogni gol subito ha mostrato subito una reazione ma ciò non è bastato a trattenere l’enorme valanga azzurra. La squadra di Alessio Dionisi può comunque ritenersi soddisfatta per la prestazione offerta ma ad ottenere i tre punti sono gli uomini di Luciano Spalletti.

Pagelle Sassuolo

Migliori

Laurentié 6

Il più attivo di tutto il Sassuolo. Dopo pochi minuti dal gol preso, riesce a liberarsi e solamente il palo gli nega la gioia del gol per un fuorigioco di Defrel.

Frattesi 6

Partita non di certo facile per il centrocampista italiano che fa quello che può per contenere l’attacco azzurro. Offre tanti spunti importanti ma non si fa vedere tantissimo in attacco.

Peggiori

Defrel 5

Un vero e proprio pasticcio sul gol di Laurentié, si fa ingannare dal fuorigioco e si vede negare il gol che avrebbe potuto cambiare la partita. Totalmente assente e annullato dalla difesa ordinata del Napoli.

Consigli 5

Il portiere neroverde ha qualche responsabilità sul gol del 2-0 quando non copre e il palo e non si aspettava il tiro di Osimhen. Sul gol di Kvara ha potuto solamente guardare e ammirare la potenza del georgiano.

Pagelle Napoli

Migliori

Kvaratskhelia 8

Ancora una volta il georgiano è uno dei migliori. Il gol è davvero straordinario e la difesa del Sassuolo non riesce neanche a contenere la sua furia. Tarantolato e riesce a offrire dribbling, duelli vinti e a offrire assist a Osimhen, il nigeriano manca il colpo di testa sul possibile 3-0.

Osimhen 7,5

Tanta tanta voglia di segnare e lo si vede. Non si accontenta del gol, vuole la doppietta personale. Ci prova ma non ci riesce. Viene sostituito per precauzione in vista della gara di martedì e non la prende benissimo. Ma i tifosi gli perdonano anche i gol sbagliati, travolgente

Kim 7

Anche il difensore coreano ha realizzato una partita straordinaria. Si trova sulla traiettoria sul tiro di Laurentié che prende il palo. Riesce ad arginare la difesa neroverde, interviene su Pinamonti. Il popolo napoletano gli dedica anche cori.