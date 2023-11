Voti e pagelle Salisburgo-Inter 0-1: nerazzurri cinici

Inter che batte il Salisburgo, a domicilio, e conquista gli ottavi di finale con due turni d’anticipo

Mister Inzaghi fa tre su tre; per il terzo anno consecutivo porta la sua banda agli ottavi di Champions. Match non semplice per i nerazzurri quello andato in scena allo Stadion Wals-Siezenheim; il Salisburgo parte forte: grande pressing e intensità altissima. L’Inter deve così restare bassa e subire un possesso palla comunque sterile degli austriaci. Tuttavia, la migliore occasione del primo tempo passa dai piedi di Frattesi che spara alto un vero e proprio rigore in movimento. Nella ripresa i giovani ragazzi di Gerhard Struber abbassano i giri del motore e così i nerazzurri possono prendere in mano le redini del match; azione dopo azione Thuram e compagni si avvicinano al vantaggio fino a quando, al minuto 85, ci pensa Lautaro, dal dischetto, a portare i tre punti e la qualificazione a Milano.

Migliori e peggiori Salisburgo

MIGLIORI

Konate 6,5: poco preciso ma sempre nel vivo dell’attacco degli austriaci; con la sua velocità è una spina nel fianco.

Schlager 6,5: sempre attento e preparato; complicatissima la parata su Lautaro.

Simic 6: corre tantissimo, con molto lavoro sporco. La stoffa il ragazzo ce l’ha.

Susic 6: tanto talento ma troppa frenesia nelle giocate.

Bidstrup 6: primo tempo di grande intensità, cala nella ripresa ma la sua prestazione è sufficiente.

PEGGIORI

Baidoo 5: non riesce in alcun modo a contenere Thuram.

Migliori e peggiori Inter

MIGLIORI

Lautaro 7,5: entra ed è subito incisivo; prima sfiora il goal di testa, successivamente lo trova dal dischetto.

Thuram 7: cresce nel corso della partita. Nel momento cruciale si trasforma in Adriano e porta a spasso la difesa austriaca.

De Vrij 6,5: contiene l’esuberanza di Konate e dà una grossa mano in fase offensiva.

Bastoni 6,5: praticamente perfetto. Non sbaglia nessun intervento ed è sempre molto propositivo.

Darmian 6,5: “soldatino Darmian” sempre impeccabile. Vero e proprio jolly; braccetto o esterno poco importa. Svolge sempre il suo lavoro in modo eccelso.

PEGGIORI

Mikhitaryan 5,5: primo, piccolo, passo a vuoto della sua stagione. Poca precisione in fase di possesso.