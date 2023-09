Voti e pagelle Salernitana-Inter 0-4: un sublime Lautaro ne firma quattro

Nerazzurri che riprendono la marcia, dopo lo stop interno nel turno infrasettimanale, rifilando quattro reti alla Salernitana

Match intenso quello andato in scena allo stadio Arechi di Salerno. I granata tengono bene il campo per tutto il primo tempo e parte del secondo, ma l’ingresso in campo di Lautaro stravolge gli equilibri regalando i tre punti alla formazione milanese. Inter che nella prima metà di gioco soffre il pressing dei campani, le azioni offensive arrivano ma con scarsi risultati. Gli uomini di Sousa si fanno trovare pronti in fase difensiva e non esitano a ripartire palla al piede affacciandosi con costanza nei pressi dell’area avversaria. Tuttavia, a vincere la partita è l’Inter grazie a un super Lautaro che, da vero capitano e leader, si carica il peso della squadra sulle spalle e con un fantastico poker porta la vittoria a casa. Le reti arrivano rispettivamente al 62′, 77′, 85′ e 89′.

Migliori e peggiori Salernitana

MIGLIORI

Bohinen 6: per quasi due terzi di gara è perfetto; cala come il resto della squadra nell’ultima mezzora.

Jovane 6: intraprendente e coraggioso, punta spesso l’uomo dimostrandosi molto pericoloso.

PEGGIORI

Gyomber 4,5: con l’ingresso di Lautaro la sua partita prende una brutta piega; l’argentino è incontenibile.

Lovato 4,5: come per il compagno di reparto l’ingresso del toro stravolge gli equilibri, facendo andare in bambola la difesa granata.

Bradaric 5: tiene Dumfries finché può, ma alla lunga l’olandese è troppo più potente.

Daniliuc 5: soffre, come tutto il reparto, l’ingresso dell’uragano argentino.

Migliori e peggiori Inter

MIGLIORI

Lautaro 9: entra e vince la partita con quattro reti. Leader carismatico e tecnico.

Barella 7,5: quantità e qualità al servizio della squadra.

Thuram 7: le sue sgasate sono vitali per i nerazzurri, quando si accende il pericolo è sempre dietro l’angolo.

Mkhitaryan 7: il suo ingresso porta sostanza a un centrocampo che fino a quel momento non aveva brillato.

Dumfries 6,5: giocatore cresciuto in modo esponenziale; molto più costante e incisivo.

PEGGIORI

Calhanoglu 5,5: soffre la pressione alta della Salernitana e la palla non gira con la consueta pulizia; probabilmente anche a causa di un problemino fisico dopo un contrasto di gioco.