Voti e pagelle Roma-Napoli 0-2: Mertens rilancia le ambizioni Champions degli azzurri

Terza vittoria consecutiva per il Napoli di Gennaro Gattuso che batte 2 a 0 la Roma di Paulo Fonseca nel posticipo serale della 28° giornata di campionato in Serie A e sale a quota 53 punti, a -2 dalla zona Champions. Seconda sconfitta consecutiva invece per i giallorossi che scivolano a -5 dal quarto posto dell’Atalanta. All’Olimpico decide una doppietta di Dries Mertens nel primo tempo.

Voti e pagelle Roma-Napoli 0-2, 28° giornata Serie A 21-03-2021.

Voti e pagelle Roma-Napoli 0-2: migliori e peggiori

MIGLIORI ROMA

Pellegrini 6: lo inseriamo nella lista dei migliori solo perché è l’unico che calcia in porta provando a riaprire la partita. Per il resto, anche lui poco incisivo. Niente di che.

Karsdorp 6: qualche buona discesa sulla fascia e un tiro-cross che Ospina mette in angolo. L’olandese, come Pellegrini, si salva semplicemente perché almeno fa qualcosa. Testa alla prossima.

PEGGIORI ROMA

Mancini-Cristante-Ibanez 4.5: la difesa della Roma sbaglia tutto quello che si può sbagliare, soffrendo, soprattutto nel primo tempo, le iniziative dell’attacco azzurro. Non una partita da ricordare per i tre ex Atalanta. Bocciati.

Migliori e peggiori Napoli

MIGLIORI

Mertens 7: una doppietta che vale tantissimo per il Napoli che, complice la sconfitta della Juventus col Benevento, si porta a -2 dalla zona Champions. Con i due di stasera, sono 8 i gol segnati alla Roma dal folletto belga. Bomber.

Zielinski 6.5: altra prestazione fantastica del numero 20 azzurro che si conferma ancora una volta uomo in più di questo Napoli tornato in corsa per la Champions. Il numero col quale manda al bar Ibanez al 26′ è un piacere per gli occhi. Promosso.

Insigne-Politano 6: partita precisa e ordinata dei due uomini di fascia di Gattuso che non sbagliano nulla portando a casa una sufficienza meritatissima. Bene così.

PEGGIORI

Nessuno.

