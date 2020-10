Voti e pagelle Real Sociedad-Napoli 0-1: male Osimhen, super Koulibaly

Un Napoli non bellissimo e neanche efficacissimo riesce a vincere in Spagna, in una partita non semplicissima con la Real Sociedad. Il goal di Politano riesce a rubare i 3 punti, con una vittoria di forza e di spessore.

Ulteriore prova importante, soprattutto per quanto riguarda la solidità difensiva. Nelle prossime 2 di Europa League gli azzurri incontreranno il Rijeka e potranno prendersi il primato nel girone.

VOTI E PAGELLE- I MIGLIORI E I PEGGIORI

Migliori Napoli:

Politano, 7: come contro il Benevento gioca con grande attenzione difensiva e grandissima qualità in fase di copertura. Suo il goal partita!.

Koulibaly, 7.5: straordinario!. Domina in difesa e mette in difficoltà chiunque. Non sbaglia quasi nulla tranne qualche errore in uscita.

Maksimovic, 7: anche lui prova perfetta. Riesce a chiudere più volte su Isak e poi su William Josè.

Peggiori Napoli:

Osimhen, 5: entra male in partita, un po’ spaesato. Prende, soprattutto la prima, due ammonizioni evitabili e sciocche.

Demme, 5.5: in fase di interdizione dà poco al Napoli, cosi come in fase di possesso e in quella offensiva.

Migliori Real Sociedad:

Oyarzabal, 6.5: riesce, qualche volta, a saltare Hysaj e mettere in difficoltà la difesa del Napoli.

Peggiori Real Sociedad:

Guevara, 5.5: non perfetto, gioca poco, complice anche l’ottima prova difensiva del Napoli che ha messo in difficoltà tutti i centrocampisti.

William Josè, 5.5: ci si aspettava di più da lui, soprattutto sui cross. Mai pericoloso e chiuso più volte dai difensori del Napoli.

