Voti e pagelle Real Sociedad-Inter 1-1: una brutta Inter porta a casa un punto fondamentale

I nerazzurri strappano un pareggio a San Sebastián dopo una partita a dir poco sofferta

Gli uomini di Inzaghi evitano sul finire di match la prima sconfitta della stagione, portando a casa un punto preziosissimo. Il Real Sociedad domina in lungo e largo per 80 minuti, con un pressing forsennato e una cattiveria agonistica impressionante. Il vantaggio dei padroni di casa arriva dopo appena 4 minuti di gioco grazie a Mendez, il centrocampista spagnolo sfrutta un clamoroso errore di Bastoni che gli spiana la strada verso la porta. L’Inter non riesce a reagire e così gli spagnoli si ritrovano in pieno controllo della gara, solo un super Sommer impedisce alla squadra basca di raddoppiare. Tuttavia, i cambi di Inzaghi si rivelano preziosi: portano nuova linfa e anche la rete del pareggio con la firma di Lautaro, minuto 87. Negli ultimi scampoli di gioco l’inerzia è tutta per i nerazzurri che però non riescono nell’impresa di ribaltare il risultato.

Migliori e peggiori Real Sociedad

MIGLIORI

Mendez 7,5: astuto a rubare il pallone, freddo nella conclusione che regala il vantaggio ai suoi; gioca un match grintoso e pulito.

Zubimendi 7: giganteggia in mezzo al campo, superalo è impresa assai ardua.

Merino 7: corre tantissimo, garantendo quantità e soprattutto un pressing efficace.

Normand 7: annulla totalmente Arnautovic, sempre puntale e preciso a tenere la linea difensiva.

Tierney 6,5: vince il duello con Dumfries, lasciandogli solo le briciole.

Kubo 6,5: tante giocate interessanti passano dai suoi piedi, non sempre incisivo ma sicuramente “fastidioso”.

PEGGIORI

Nessuno.

Migliori e peggiori Inter

MIGLIORI

Sommer 7: questo punto è soprattutto merito suo, nel momento peggiore sfodera delle parate vitali.

Lautaro 6,5: partita sporca, in ombra ma il toro è l’ultimo a mollare. Anche in una serata no timbra il cartellino con una rete che vale oro.

Frattesi 6,5: entra con tanta grinta e intensità; grazie a un suo tiro sporco nasce la rete del pareggio.

Pavard 6: esordio pulito, senza sbavature.

PEGGIORI

Bastoni 4,5: errore da matita rossa. Le sue qualità non sono in discussione, ma un giocatore del suo calibro non può regalare quella palla agli avversari.

Arnautovic 5: completamente annullato dalla retroguardia basca.