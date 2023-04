Voti e pagelle Napoli-Verona 0-0: il ritorno di Osimhen non basta, finisce a reti inviolate. Pari d’oro per i gialloblu

Voti e pagelle Napoli-Verona 0-0: finisce a reti inviolate al Maradona dopo una partita davvero ottima da parte del Verona.

In attesa del match di ritorno in Champions League col Milan, il Napoli ospita il Verona. Luciano Spalletti manda in campo una squadra rivoluzionata dal turn-over per preservare le forze in vista di martedì. Osimhen e Kvara partono dalla panchina e c’è un tridente inedito formato da Raspadori, Politano e Lozano.

Il Napoli si dimostra molto propositivo ed ha tantissime occasioni che vengono gestite da un ottimo Verona. Gli scaligeri ci mettono tutta la grinta che hanno nel contrastare le iniziative azzurre. I padroni di casa vanno in vantaggio anche con un autorete di Ceccherini ma la rete viene annullata per una presunta posizione irregolare di Matias Olivera che lo ostacola.

Nella ripresa, Spalletti decide di dare minuti a Osimhen che ritorna in campo con una grande ovazione da parte del pubblico. Da lì in poi le iniziative degli azzurri si moltiplicano ed il nigeriano prende anche la traversa con una sassata. Anche il Verona ha le sue possibilità. Ngonge si trova a tu per tu con Meret ma sbaglia davanti la porta.

Finisce 0-0 con il Napoli che dovrà posticipare lo scudetto ma con una buona notizia: la ripresa di Osimhen che giocherà martedì. Punto importantissimo per il Verona in chiave salvezza che questa stagione non ha ancora mai vinto in trasferta.

Pagelle Napoli

Migliori

Osimehen 6,5

Entra lui in campo e la musica cambia. Fa tremare la difesa del Verona e anche la traversa con una rasoiata delle sue. Con lui la squadra gira di più, peccato per il mancato gol. La fame e la voglia di segnare c’erano e non è un caso che la migliore occasione del match parta da lui.

Di Lorenzo 6,5

Anche oggi Di Lorenzo gioca e come sempre inarrestabile. I suoi colpi di testa, che stanno diventando una specialità, sono un vero must e sempre molto insidiosi. Miracoloso sul cross di Temeze e sempre molto attento.

Juan Jesus 6

Ottima partita da parte del brasiliano che sarà titolare anche contro il Milan per l’indisponibilità di Kim, oggi titolare al suo fianco. Sempre molto ordinato e mai nessuna sbavatura. Con il suo compagno di reparto si intende alla perfezione e davvero efficace la chiusura sulla conclusione di Lasagna.

Peggiori

Lozano 5

Il messicano è sempre molto propositivo ma non è mai incisivo davanti alla porta. Si perde in dribbling e finte che non sono mai del tutto utili. Non il miglior momento da parte sua da quando è a Napoli e possibile che Spalletti preferisca Politano.

Elmas 5

Totalmente anonimo anche il macedone. Troppo con la palla ai pedi e non prova neanche qualche conclusione. Molto dinamico ma poco in forma come l’intero reparto d’attacco, solo con Osimhen riesce a brillare.

Pagelle Verona

Migliori

Tameze 7

Sicuramente uno dei giovani più interessanti da parte del lavoro. Annulla completamente Lozano e diverse altre conclusioni da parte del Napoli. Riesce a dare tanto dinamismo alla squadra e a chiudere sugli avversari. Il Verona ha un vero gioiellino in squadra.

Lasagna 6,5

Partita di grande esperienza per lui. Le sue conclusioni impensieriscono Meret. All’86 entra Ngonge che si divora un gol davanti alla porta. Sicuramente un cecchino come lui non avrebbe mai mancato la conclusione, lui che col Napoli ha già segnato in passato.

Peggiori

Duda 5

Non tiene sempre in alto la propria squadra. Fa fatica con gli attaccanti azzurri, per non parlare di quando entra in campo Osimhen. Sempre in ritardo sulle uscite e perde un pallone che stava per produrre un contropiede micidiale da parte del Napoli.

Gaich 5

Fa molta fatica con Juan Jesus che riesce a stregarlo. Primo tempo sufficiente ma nel secondo si perde completamente fino ad eclissarsi.