Voti e pagelle Napoli-Udinese 4-1: gli azzurri travolgono i friulani

Voti e pagelle Napoli-Udinese 4-1: gli azzurri vincono e convincono contro i bianconeri.

Il Napoli cerca di lasciarsi alle spalle la storia del video di TikTok di Osimhen e di voltare pagina. Al Maradona c’è l’Udinese di Sottil che è davvero in crisi. Dopo le partite spente delle ultime giornate, gli azzurri hanno un inizio davvero grintoso ed, infatti, un fallo di Ebosele atterra Kvara ed è calcio di rigore per gli azzurri.

Dopo quello sbagliato a Bologna, sul dischetto si presenta Zielinski che insacca l’1-0. I padroni di casa hanno fame e grinta e non ci mettono troppo a trovare anche al raddoppio, proprio dall’uomo più atteso: Osimhen. Il nigeriano non esulta tantissimo ma poi si prende l’abbraccio del pubblico.

Nella ripresa il Napoli dilaga e trova la rete finalmente anche Kvara, con un digiuno che durava da marzo. Passano pochi minuti e i friulani accorciano con una super rete di Samardzic che rende meno amare la serata. Ma questo senso di sollievo dura poco perché arriva anche il 4-1 definitivo con l’incornata di Simeone.

Una vittoria convincere del Napoli, un po’ di memoria spallettiana, che sembra scacciare via ogni malumore. La squadra di Sottil esce con le ossa rotte dal Maradona.

Pagelle Napoli

Migliori

Osimhen 7,5

Lasciarsi alle spalle quella brutta storia e ripagare subito con un grande gol. Tanta voglia e cattiveria, un vero cecchino che si fionda su ogni pallone. Il solito giocatore devastante che è mancato in queste giornate.

Kvara 8

Finalmente la maledizione si è rotta. Dopo un digiuno che durava a marzo, si è ritornato al gol. Un po’ sofferto perché dopo due legni non sembrava serata e invece il georgiano ce l’ha fata. Sempre straordinario.

Zielinski 8

Un vero leader. Si prende la grossa responsabilità di calciare un rigore, cosa mai avvenuta in Serie A, e non sbaglia. Trascina la squadra sulle ali dell’entusiasmo e ci riprova con tante conclusioni.

Peggiori

Nesuno

Pagelle Udinese

Migliori

Silvestri 6

Sul rigore davvero non può fare niente, viene spiazzato. Placa Osimhen per diverse volte il nigeriano ma non ha colpe sulla rete del 2-0.

Samardzic 6,5

Ma che gol ha fatto? Scarta ben cinque giocatori e la mette in rete. Ogni sua conclusione è un pericolo per la porta difesa da Meret.

Peggiore

Ebosele 5

Fermare Kvara non è mai facile e fa l’unica cosa possibile: il fallo in area. L’arbitro lo grazia e non gli concede il giallo. Sempre in ritardo sul calciatore georgiano che fa quello che vuole.

Lucca 5

Attaccante non pervenuto. Ci si aspettava una partita di carattere da lui ma non è mai stato pericoloso. Gli arrivava qualche pallone che non è mai sta concretizzato.