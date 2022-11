Voti e pagelle Napoli-Udinese 3-2: la grinta dei friulani non basta, gli azzurri riescono a portare a casa la vittoria

Voti e pagelle Napoli-Udinese 3-2: gli azzurri soffrono ma riescono a vincere contro l’Udinese che ha creduto nel pareggio.

Il Napoli conclude nel miglior nei modi l’ultima partita del 2022. Gli azzurri mettono subito le cose in chiaro contro una Udinese che si mostra davvero timida. Gli attaccanti partenopei vanno con molta facilità in area di rigore avversaria con il solito instancabile Victor Osimhen che insacca di testa la rete che sblocca il match. La squadra di Luciano Spalletti è una furia e dopo quindici minuti trova anche il gol con Piotr Zielinski.

Nella ripresa, gli uomini di Andrea Sottil fanno vedere qualcosa in più rispetto al primo tempo. I friulani attaccano e proprio quando stanno affrontando il loro miglior momento, arriva la stoccata del 3-0 di Eljif Elmas. La partita sembra essersi chiusa per il Napoli che ha la possibilità di tenere il pallino del gioco, ma gli ospiti ci credono ancora.

Blackout da parte degli azzurri che cominciano a sbagliare molto e l’Udinese trova la rete che riapre il match con Ilija Nestorovski. I bianconeri ci credono e in pochissimi minuti trovano anche il 3-2 con Lazar Samardžić. Ultimi minuti di apnea per il Napoli che si libera al triplice fischio ed arriva alla sosta con un’altra vittoria.

Pagelle Napoli

Migliori

Osimehn 7,5

Inarrestabile come sempre e fa vedere i sorci verdi a Bijol, abile quando gli ruba il pallone sul gol che sblocca il match. Il tacco che serve Lozano è davvero un tocco di classe. Nella ripresa continua a farsi vedere e ad essere propositivo ma sbaglia davanti la porta. Esulta assieme ai propri compagni e si comporta da vero leader.

Elmas 7,5

Dopo l’assist contro l’Atalanta a Osimhen, stavolta è lui a ricevere la palla dal nigeriano e a segnare. Un dribbling che ubriaca completamente la difesa dell’Udinese. Potrebbe anche trovare la sua doppietta personale ma Silvestri gli nega questa gioia.

Zielinski 7

Il tunnel a Deulofeu mostra la grande abilità del polacco. Anche il gol è un siluro davvero imprendibile per Silvestri. Non sbaglia quasi niente in campo e riesce a vincere ogni tipo di duello contro i propri avversari. Ancora una volta prezioso.

Peggiori

Nessuno

Pagelle Udinese

Migliori

Nestorovski 6.5

Da subentrato dà subito un senso alla partita della propria squadra, in un momento davvero complesso. Il suo primo gol in campionato è di grande fattura. Il Maradona è il suo stadio preferito, dato che ha segnato lì anche con la maglia del Palermo.

Samardžić6.5

Anche lui come il macedone, si fa subito trovare pronto una volta entrato. Dà grande manovra al centrocampo e si inventa un tiro abbastanza angolato che sorprende Meret.

Silvestri 6

Il Napoli avrebbe potuto dilagare già sul 3-0 ma il portiere si fa trovare pronto e riesce a neutralizzare ogni tipo di attacco.

Peggiori

Bijol 4.5

Perde ogni duello con Osimhen. Il nigeriano fa quello che vuole con lui ed è ingenuo sul gol del vantaggio. La sua giornata no continua anche quando subisce il dribbling da parte di Elmas.

Perez 4.5

Anche lui soffre decisamente Osimhen e non riesce proprio a trattenerlo in nessuna maniera. Difesa totalmente in bambola.