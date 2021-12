Voti e pagelle Napoli-Spezia 0-1: l’autorete di Juan Jesus regala il successo ai liguri

Termina con una sconfitta il 2021 del Napoli di Luciano Spalletti. Lo Spezia di Thiago Motta esce vincitore dal Maradona grazie ad un’autorete di Juan Jesus. Gli azzurri non riescono a rimontare e alla fine ad esultare sono i liguri.

Non un fine anno che il Napoli si aspettava. Dopo la bella partita contro il Milan, il Napoli cade in casa contro lo Spezia di Thiago Motta. I Bianchi non vincevano da sei partite consecutive e hanno realizzato il colpaccio al Maradona mentre il destino dell’allenatore italo-brasiliano è ancora in bilico. A portare al successo i liguri è un autogol di Juan Jesus che, nello spazzare, insacca nella sua porta.

Gli azzurri cercano di costruire nel secondo tempo ma la palla non entra. Al triplice fischio, vince lo Spezia con una partita di grande sacrificio e si tratta della terza sconfitta consecutiva in casa, dopo quella contro Atalanta ed Empoli, per la squadra di Luciano Spalletti.

Voti Napoli

Migliori

Politano 6

L’unico migliore della squadra di Spalletti è l’attaccante ex Inter. Politano era l’unico che, specie nel secondo tempo, proponeva palle giocabili. Un po’ spento nei primi quarantacinque minuti ma l’attaccante azzurro è sicuramente uno dei pochi salvabili dell’intero reparto offensivo che oggi appariva davvero inesistente.

Peggiori

Mertens 5,5

Anche il belga sembrava un fantasma in campo. Poco servito anche dai suoi compagni, l’attaccante azzurro non ha dato la giusta sicurezza lì davanti. Nel secondo tempo, infatti, Spalletti lo sostituisce con Petagna per dare maggiore fisicità. Salvabile solo qualche suo guizzo nel primo tempo.

Juan Jesus 5

Un autorete davvero sfortunata quella del brasiliano che segna nella sua porta con un Ospina davvero sorpreso fuori dai pali. La sua partita contro il Milan è stata spettacolare ma l’ex Roma non è riuscito a bissare la prestazione stasera. Appariva lento e spesso anche confuso in alcune chiusure. L’autorete ha gettato sicuramente tantissime ombre su di lui.

Anguissa 5

Il centrocampista camerunense sembra un lontano parente da quello straordinario visto nelle prime uscite. Dopo l’infortunio non è stato più lo stesso. Poco reattivo nell’impostazione di gioco e non dava tanta fluidità nel suo reparto. Entra nell’area di rigore ma si fa troppo ingolosire e spreca la palla gettandola fuori.

Voti Spezia

Maggiore 7

Sicuramente il migliore degli uomini di Thiago Motta. Il giocatore ligure ha realizzato una partita di grande sacrificio e sembrava indemoniato ed instancabile. I centrocampisti azzurri gli facevano fallo ma lui riusciva sempre a farsi valere. Partita di grande capacità.

Erlic 6,5

Positiva anche la prestazione difensore croato dello Spezia. Ha lottato su ogni pallone ed è riuscito ad arginare il reparto offensivo napoletano. Bravo anche nell’evitare il gol di Lozano che spreca una ghiottissima occasione a porta vuota. Indispensabile per il mantenimento del vantaggio.

Provedel 6

Anche il portiere spezino si è fatto valere. Nel secondo tempo, durante l’assedio azzurro nei primi minuti, l’estremo difensore riesce a neutralizzare diversi tiri, spesso anche insidiosi. All’ultimo minuto è la traversa che lo salva dalla possibile rete del pareggio azzurro.

Peggiori

Nessuno

