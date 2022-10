Voti e pagelle Napoli-Sassuolo 4-0: Osimhen e Kvara travolgono i neroverdi

Voti e pagelle Napoli-Sassuolo: una tripletta di Osimhen e la rete di Kvaratskhelia regalano i tre punti agli azzurri. Neroverdi mai del tutto in partita.

Basta il primo tempo al Napoli per chiudere la pratica Sassuolo. I partenopei segnano con un super e lanciatissimo Victor Osimhen che realizza una doppietta in soli quindici minuti. Non passano tantissimi minuti ed il Napoli cala il tris con il solito travolgente Kvicha Kvaratskhelia che batte Consigli senza troppi problemi.

Passivo davvero straziante per il Sassuolo dopo che aveva cercato di reagire alle due reti ma alla terza cade in un profondo nervosismo. La squadra di Luciano Spalletti non è sazia e trova anche il poker ancora con il Osimhen che diventa il primo nigeriano della storia a fare una tripletta in Serie A.

Pagelle Napoli

Migliori

Osimhen 8,5

Prima tripletta nigeriana e quinta africana in Serie A. Un giocatore che continua ad essere devastante su ogni tipo di pallone che gli arriva. Il controllo sulla prima rete è davvero di grande fattura ed è bravissimo a rubare il pallone sul definitivo 4-0. Ogni giocata è sopraffina e mai banale.

Kvaratskhelia 8,5

Tanti georgiani sono venuti al Maradona solamente per ammirare la sua potenza e ne è valsa davvero la pena. Dribbling e passaggio per Osimhen davvero perfetti. Trova anche una soddisfazione personale con la sua rete. Gli avversari devono ricorrere solo ai falli per poterlo fermare.

Mario Rui 7,5

Questa volta tra i migliori ci va lui. Perfetto nella fase offensiva, così come anche l’assist per Kvara. Gioca una signora partita. Non solo in attacco, diventa fondamentale anche in difesa quando riesce a contrastare Toljan.

Peggiori

Nessuno

Pagelle Sassuolo

Migliore

Pinamonti 6

Il Sassuolo non ha brillato, specie nel primo tempo. L’attaccante è tra i più propositivi, soprattutto nella ripresa. Spaventa la difesa del Napoli ma non Meret che si fa trovare lucido su ogni suo tentativo.

Peggiori

Laurentié 4

Non male nel primo tempo ma nella ripresa gioca quarantacinque minuti davvero spaventosi. Due falli davvero ingenui e dettati dal forte nervosismo che gli sono costati l’espulsione e hanno rovinato una prestazione che era stata buona.

Rogerio 4

Grossa responsabilità sulla prima rete del Napoli. Viene graziato dall’arbitro che non concede un calcio di rigore nettissimo dopo un suo fallo su Osimhen. Completa confusione.