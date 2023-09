Voti e pagelle Napoli-Lazio 1-2: “I biancocelesti espugnano il Maradona, prima sconfitta per gli azzurri”

Voti e pagelle Napoli-Lazio 1-2: i biancocelesti riescono a strappare i tre punti agli azzurri.

Serata da dimenticare per il Napoli contro la Lazio. Gli azzurri scendono in campo con i migliori propositi e fin da subito si fanno trovare davvero pericolosi. Ma a sbloccare le marcature, però, è la squadra di Maurizio Sarri che riesce a trovare un super gol con Luis Alberto che con un colpo di tacco punisce Meret.

Non passa neanche un minuto e il Napoli riesce a trovare il pareggio con una conclusione, deviata, di Zielinski. Si va al riposo sul pari e nel secondo tempo cambia tutto. Il Napoli non entra con il giusto appiglio mentre la Lazio è davvero forsennata e si spinge in avanti. Con un super Luis Alberto, Kamada riesce a trovare un gol davvero di grande fattura che gela il Maradona.

Il Napoli deve ricominciare da capo ma la Lazio non si arrende. Passano pochi minuti e Zaccagni trova la rete del 3-1. L’arbitro Colombo, però, annulla la rete per fuorigioco. I padroni di casa sono davvero in bambola e gli ospiti vanno di nuovo in vantaggio con Guendouzi che poteva chiudere completamente la partita, ma accade dell’incredibile.

Anche la sua rete viene annullata per fuorigioco, clamorosamente. Il Napoli deve davvero spingere sull’acceleratore per il pari che però non arriva. Prima sconfitta per i campioni d’Italia e primi tre punti per la Lazio.

Pagelle Napoli

Migliori

Nessuno

Peggiori

Anguissa 4,5

Non è il centrocampista che tutti si aspettavano, un fantasma in campo. Si perde completamente Luis Alberto sulla rete del pareggio ed è lento e macchinoso. Anche sul raddoppio non si muove.

Juan Jesus 5

Qualche responsabilità ce l’ha sul gol perché si allontana troppo in difesa. Il bel salvataggio viene offuscato da una prestazione davvero insufficiente. Si perde molte volte gli attaccanti biancocelesti e non è preciso.

Olivera 5

Parte davvero in ritardo su Luis Alberto. Non ha il giusto mordente, non è offensivo come nelle altre partite. Kvara ha difficoltà a comunicare con lui e non si intende per niente. Ha la possibilità di tirare in porta ma spara alto.

Pagelle Lazio

Migliori

Luis Alberto 8

Quel gol di tacco è davvero di grande fattura e punisce Meret. I suoi palloni sono al bacio e ogni suo tiro è davvero pericoloso per la difesa e per il portiere azzurro. L’assist per la rete di Kamada vale tutta la partita.

Provedel 7,5

Il portierone azzurro para l’imparabile. Deve riscaldare più volte i guantoni con le conclusioni sia di Kvara che di Osimhen che sono davvero agguerriti. Molto bravo e sicuro in ogni uscita.

Zaccagni 7

Troppe proteste e davvero troppo nervosismo che gli costano il cartellino giallo soltanto dopo venticinque minuti. Si riprende subito nel secondo tempo. Gli viene negata la gioia del gol ma il suo rendimento si innalza notevolmente.

Peggiori

Nessuno