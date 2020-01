Voti e pagelle Napoli-Juventus 2-1: risurrezione azzurra

Voti e pagelle Napoli-Juventus 2-1: i partenopei di Gennaro Gattuso tornano finalmente al successo e conquistano una vittoria che al San Paolo mancava dal 19 ottobre scorso. Battuta 2-1 la Juventus di Maurizio Sarri.

Ritorno a Napoli amaro per Maurizio Sarri che esce sconfitto con la sua Juventus dal San Paolo. Gli azzurri del patron De Laurentis vincono infatti 2-1 grazie alle reti di Zielinski ed Insigne e ritrovano un successo in campionato che in casa mancava dal 19 ottobre scorso.

Inutile il gol di Cristiano Ronaldo (il 17° per lui in campionato) nel finale che non evita alla Vecchia Signora la seconda sconfitta in campionato dopo la prima, a dicembre, maturata contro la Lazio.

Voti e pagelle Napoli-Juventus: migliori e peggiori

MIGLIORI NAPOLI

Insigne 7: altra ottima prova dell’attaccante azzurro che ritrova anche il gol in campionato che mette in cassaforte la vittoria del suo Napoli. Magnifico.

Zielinski 6,5: il centrocampista polacco è senza alcun dubbio uno dei migliori in campo dei suoi. Buona prestazione, gol del vantaggio e sufficienza portata a casa con merito. Bene così.

Manolas 6,5: una delle migliori prestazioni del centrale greco da quando è giunto a Napoli. Preciso e puntuale in tutti gli interventi, non lascia passare praticamente niente. Muro.

PEGGIORI NAPOLI

Milik 5,5: sul fatto che sia indispensabile per il 4-3-3 di Gattuso non ci piove, eppure il centravanti polacco sembra aver perso la brillantezza delle ultime uscite. Anche coi bianconeri infatti il numero 99 azzurro non combina granché. Rimandato.

Fabian Ruiz 5: la squadra vince la seconda partita consecutiva dopo quella in Coppa Italia contro la Lazio, ma lo spagnolo fatica vistosamente, dimostrando lentezza nei movimenti e facendosi anticipare in più di un’occasione. Bocciato.

Migliori e peggiori Juventus

MIGLIORI

Cristiano Ronaldo 6,5: il gol del 2-1 siglato nel finale non evita alla sua Juventus la seconda sconfitta in campionato. Il portoghese sale comunque a quota in 17 in classifica marcatori e si guadagna con merito la palma di migliore in campo dei suoi. Bomber.

Bonucci-De Ligt 6: la coppia difensiva formata dal numero 19 e dal numero 4 funziona bene. Sicuramente ci sono situazioni e movimenti ancora da affinare, ma la strada è quella giusta. Ottimi.

Bentancur 6: dopo la buona prova offerta contro la Roma in Coppa Italia, l’uruguaiano si ripete anche in campionato contro il Napoli. Suo l’assist che permette a CR7 di accorciare le distanze. Sempre così.

PEGGIORI

Dybala 5: prova anonima e sottotono per il numero 10 bianconero che rispetto alle uscite precedenti fa un passo indietro e finisce, purtroppo, meritatamente nella lista dei peggiori in campo. Testa alla prossima ora.

Cuadrado 4,5: partita abulica anche quella dell’esterno colombiano che si salva grazie all’arbitro e al VAR che non vedono un suo tocco di mano in area di rigore. Insufficiente.

Matuidi 4,5: come il compagno precedentemente menzionato anche il numero 14 bianconero gioca abbastanza male. Anche lui meritatamente nell’elenco dei peggiori in campo della Juventus. Serata no.

