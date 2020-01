Voti e pagelle Napoli-Inter 1-3: i nerazzurri sbancano il San Paolo e tengono il passo della Juventus

Voti e pagelle Napoli-Inter 1-3: i nerazzurri sbancano il San Paolo dopo 23 anni dall’ultima volta e riacciuffano la Juventus di Maurizio Sarri in cima alla classifica.

Il big match del San Paolo tra Napoli ed Inter non ha deluso le aspettative della vigilia. Ci si aspettava un match emozionante e pieno di gol e match emozionante e pieno di gol è stato.

I nerazzurri, dopo 23 anni dall’ultima volta, tornano a vincere in casa del Napoli grazie alle reti di Romelu Lukaku (doppietta) e Lautaro Martinez. Per i partenopei invece, rete della bandiera a firma di Arek Milik.

Seconda sconfitta in tre partite per Gennaro Gattuso alla guida degli azzurri che, dopo la vittoria di fine dicembre contro il Sassuolo, non riesce a ripetersi contro la più forte e blasonata squadra di Antonio Conte.

Voti e pagelle Napoli-Inter 1-3: migliori e peggiori

MIGLIORI NAPOLI

Insigne 7: il capitano azzurro disputa una partita straordinaria. Gioca per la squadra, si sacrifica e va vicino al gol in più di un’occasione. Solo un super Handanovic e una traversa gli impediscono di trovare la via della rete. Magnifico.

Milik 6,5: segna ancora lui, sempre lui. Il polacco è una fantastica macchina da gol che si trova sempre nel posto giusto al momento giusto. Bomber.

Mario Rui 6: rispetto alle uscite precedenti, il terzino portoghese gioca una buona prova. I suoi cross dalla sinistra sono sempre perfetti, peccato che i suoi compagni non li sfruttino a dovere. Promosso.

PEGGIORI NAPOLI

Di Lorenzo 5: gioca fuori ruolo e forse questo lo limita un po’. Nel primo tempo scivola goffamente permettendo a Lukaku di involarsi verso la rete e realizzare lo 0-1. Anche in occasione dello 0-2 è clamorosamente in ritardo. Bocciato.

Meret 5: nel primo tempo salva il risultato in più occasioni, ma l’erroraccio che permette a Lukaku di siglare lo 0-2 lo fa entrare di diritto nella lista dei peggiori in campo. Saracinesca di carta.

Hysaj-Manolas 5: partita da dimenticare sia per il terzino albanese che per il centrale greco. La loro prestazione è a dir poco pessima. Così non va bene.

Migliori e peggiori Inter

MIGLIORI

Lukaku 7: l’attaccante belga è praticamente implacabile. Quando parte non si ferma più. Ennesima prova perfetta dell’ex Manchester United e doppietta che lo fa salire a quota 14 in campionato. Fantastico.

Lautaro Martinez 6,5: meno prorompente rispetto al solito, ma comunque fondamentale nella manovra dell’Inter. Trova anche lui la via del gol grazie a Manolas. Bene così.

Handanovic 6,5: se da un lato l’attacco fa pienamente il proprio dovere, dall’altro anche l’estremo difensore sloveno fa il suo. Sul gol di Milik non può fare molto, ma per il resto non fa passare neanche l’aria. Perfetto.

PEGGIORI

Nessuno.

