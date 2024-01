Voti e pagelle Napoli-Inter 0-1: gioia nerazzurra

L’Inter batte il Napoli e per l’ottava volta nella sua storia alza la Supercoppa Italiana

Simone Inzaghi colpisce ancora, l’allenatore dei nerazzurri, per il terzo anno consecutivo, porta il trofeo a Milano. Partita che, nei primissimi minuti, vede il Napoli partire forte; tuttavia, la foga dei partenopei viene tenuta a bada dall’Inter che dal canto suo, con il passare dei minuti, alza il baricentro e diventa padrone del possesso. I campioni d’Italia in carica tengono comunque bene il campo e, nonostante il giro palla nerazzurro, riescono a tentare qualche giocata pericolosa in campo aperto. Il tenore della partita rimane abbastanza uniforme fino a quando, al 60’, l’espulsione di Simeone sposta decisamente gli equilibri. I nerazzurri alzano nettamente il baricentro e stazionano con costanza nella metà campo avversaria. Nonostante ciò, gli uomini di Mazzarri si chiudono a riccio e riescono a resistere alle offensive di Thuram e compagni. Al 91’, però, ci pensa Lautaro a dare la spallata decisiva al match con la rete che vale il trofeo.

Migliori e peggiori Napoli

MIGLIORI

Gollini 6,5: attento e pulito per tutta la partita. Non può nulla sulla rete di Lautaro.

Lobotka 6,5: metronomo del centrocampo azzurro. Detta tempi e ritmi in modo impeccabile.

Kvaratskhelia 6: in avanti è decisamente l’uomo più pericoloso dei suoi. Quando può tenta la giocata con grande intraprendenza.

Rrahmani 6: sbaglia poco; sfrutta bene la sua fisicità e riesce a portare a casa tanti duelli.

PEGGIORI

Simeone 5: poco presente nelle zone calde del campo, ingenuo sul secondo giallo che gli costa l’espulsione.

Politano 5,5: troppa confusione e poca incisività.

Migliori e peggiori Inter

MIGLIORI

Pavard 7: eleganza, intelligenza calcistica e fiato da vendere.

Lautaro 7: sempre lui; goal e primo trofeo alzato da capitano.

Sanchez 7: entra con cattiveria e riesce a dare nuova linfa ai suoi.

Sommer 6,5: pochi interventi ma essenziali.

PEGGIORI

Thuram 5: giro a vuoto del francese, disattento e impreciso.

Barella 5: non riesce a mettere la solita intensità che lo contraddistingue.